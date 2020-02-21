Трамп поведал о "лжи номер семь"

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они начали кампанию по дезинформации утверждениями о том, что Россия поддерживает его на президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, представители Демократической партии в Конгрессе обвиняют его в том, что Россия предпочитает на посту президента США видеть его, а не представителя от их партии.

"Ложь № 7", — подытожил Трамп.

Ранее The New York Times ссылаясь на данные американской разведки проинформировала мировую общественность, что Москва якобы собирается помочь нынешнему президенту США переизбираться на выборах в этом году, намереваясь вмешиваться в праймериз демократов, и в целом подорвать доверие к американской избирательной системе.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают такие заявления параноидальными и ожидают по мере приближения выборов, роста таких утверждений.