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Коронавирус 1 час назад

21 февраля 202020:59 Людмила Гусарова

Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

Сегодня система профилактики коронавируса в России вновь прошла испытание на прочность. Прямо на приграничном досмотре. В Брянске с поезда Киев — Москва сняли гражданку Китая с повышенной температурой, а вместе с ней и всех, с кем она могла контактировать. И хотя подозрения пока не подтвердились, именно такие меры и постоянный контроль позволяют предотвратить распространение болезни.

На карантин в больницу № 4 отправили 13 человек. Для них специально освободили один из больничных корпусов. Среди тех, кому придется задержаться в Брянске, семь граждан России, пятеро украинцев и один белорус. Причина — плохое самочувствие одной из пассажирок поезда Киев-Москва гражданки Китая.

"Ей было плохо, наверное, ей и ходить не хотелось. Потому что все-таки у нее температура, человек был с температурой", — говорит Наталья Карабань.

"Весь вагон потом оцепили в Брянске. Собственно, все. А сейчас вот сюда, в больницу определили. Взяли анализы, теперь еще через три дня", — рассказал Анатолий Маляренко.

Клинических признаков вирусных заболеваний ни у кого из пациентов не наблюдается.

"Предварительно, первый анализ ПЦР-диагностики отрицательный. Коронавирус пока не обнаружен в тех исследованиях, которые сделаны на территории Брянской области", — сообщила Александра Кобзева, главный консультант департамента здравоохранения Брянской области.

Но в больничных палатах людям придется провести как минимум несколько дней — мера профилактики.

"Покидать территорию больницы нежелательно, мы с ними на эту тему поговорили. Мы постараемся создать все условия, чтобы они комфортно прожили у нас необходимое время", — отметила Светлана Хандожко, главный врач Брянской городской больницы № 4.

Пассажирку с подозрением на коронавирус поместили в Брянскую областную инфекционную больницу. Она находится в отдельном корпусе, в отдельной палате, куда нет доступа никому, кроме медицинского персонала в специальных костюмах для защиты от особо опасных инфекций.

Как того требуют меры по противодействию вирусу, в считанные часы было установлено, где гражданка КНР провела последние дни.

"Россию пересекла она 15 февраля, в Шереметьево, самолетом. Меньше суток она провела в гостинице при аэропорте. И 16-го вылетела в Киев через Минск", — проинформировала Елена Баранюк, исполняющая обязанности главного врача областной инфекционной больницы.

Сама китаянка с пониманием относится к своей госпитализации. Первые результаты ее анализов показали — опасности для окружающих нет.

"На данный момент пришли результаты исследований о том, что ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены", — рассказал Александр Резунов, исполняющий обязанности губернатора Брянской области.

Окончательные результаты исследований на коронавирус станут известны через несколько дней. До тех пор отцепленный вагон оставят на тупиковой ветке под постоянной охраной.

Сам поезд, хоть и с опозданием, прибыл в Москву, на Киевский вокзал.

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