Тема:

Ситуация на Украине 10 минут назад

21 февраля 202020:37 Александр Христенко

Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "Надежда умирает последней"

Единственный товар, которым постмайданные киевские власти торгуют на международном рынке — это русофобия. О своем отношении к тому, что сейчас происходит на Украине, президент России рассказал в интервью агентству ТАСС. Сегодня, 21 февраля, опубликована вторая серия спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину". Почему президент считает русских и украинцев одним народом и кому выгодно нас поссорить?

Тему Украины обсудили с самых разных сторон, в том числе роль Зеленского в современной истории отношений двух стран.

— Есть вероятность, что договоритесь с Зеленским?

— О чем?

— О мире, о дружбе.

— Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы.

Тем не менее Путин и Зеленский смогли договориться об обмене удерживаемых лиц и по поставкам газа. Редкие позитивные шаги на фоне фактически полной деградации межгосударственных отношений.

— То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас?

— Да, конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ.

— Украинцам это очень не нравится.

— Не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII веков у нас не было никакой разницы в языке. Украинцами называли людей, которые жили на рубежах российского государства. Украинцы были в Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана, на Урале. Кругом были украинцы.

Но затем на западе часть народа оказалась под властью Речи Посполитой, либо жила на границе с католическим миром. В итоге, по словам Путина, она стала воспринимать себя "с известной степенью независимости от российского государства".

— Как к этому относиться?

— Я уже говорил: с уважением. Но не забывать про нашу общность. Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело — разделяй и властвуй.

Ровно этим же принципом руководствовались организаторы Майдана и зарубежные кураторы этого госпереворота. А затем попытались порвать все, какие только можно, связи между Россией и Украиной. Раскололи даже церковь под все теми же надуманными лозунгами о независимости.

"На самом деле (Украина) и так была независимой, полностью. Было только духовное единство и упоминание. Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому", — заявил Владимир Путин.

Не знают и откровенно переписывают историю, даже собственного украинского национализма. В результате враждебность к России стала едва ли не ключевым элементом современной украинской государственной идеологии.

"Отцы-основатели украинского национализма, они же никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина, а она многонациональна, должна быть федеративным государством и выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли", — отметил российский лидер.

Потому что действуют в своих, а не национальных интересах. Иначе бы не поддерживали разрыв производственных цепочек между странами, в результате чего на Украине разваливаются и авиакосмическая отрасль, и судостроение, и двигателестроение. Тем временем так называемый клуб друзей Украины лишь на словах оказывает поддержку. На деле внешние силы это положение дел устраивает, как и майданных лидеров.

"Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти на Украине, они преследовали личные интересы. А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют — это русофобия, потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию. Они считают, что это чрезвычайно важная задача, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", — отметил президент.

Осознание — первый шаг к решению проблемы. Но его пока Киев, очевидно, не сделал. 

Ранее по теме

Сейчас

20:37

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

19:09

В США россиянка раскаялась и получила срок

18:25

МИД РФ прокомментировал инцидент с Олесей Красиловой

17:07

В Испании по запросу США задержали россиянку

16:29

Президент обсудил с Совбезом Белоруссию и Сирию

16:18

Коронавирус добрался до Ливана

14:20

Российская сторона прокомментировала возможные компенсации Белоруссии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

1 час назад
Президент обсудил с Совбезом Белоруссию и Сирию

Президент обсудил с Совбезом Белоруссию и Сирию

4 часа назад
В США россиянка раскаялась и получила срок

В США россиянка раскаялась и получила срок

1 час назад
Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

33 минуты назад

Трансляции

23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

1 час назад
Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

47 минут назад
Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

1 час назад
Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

1 час назад
Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

2 часа назад
Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

6 часов назад
Эрдоган признал, что в Ливии есть боевики сирийской оппозиции

Эрдоган признал, что в Ливии есть боевики сирийской оппозиции

2 часа назад
Зеленский заявил, что Украина – Европа, но средневековая

Зеленский заявил, что Украина – Европа, но средневековая

4 часа назад
Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

2 часа назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

8 часов назад
Ажиотаж не спадает: "Лёд 2" идет на рекорд отечественного кино

Ажиотаж не спадает: "Лёд 2" идет на рекорд отечественного кино

8 часов назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

8 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

40 минут назад
Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

44 минуты назад
Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

1 час назад
Сбежал, пойман, госпитализирован: подозреваемому в убийстве матери стало плохо в суде

Сбежал, пойман, госпитализирован: подозреваемому в убийстве матери стало плохо в суде

1 час назад
Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

1 час назад
Международные эксперты побывают в эпицентре вспышки коронавируса

Международные эксперты побывают в эпицентре вспышки коронавируса

1 час назад
В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

1 час назад
Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

2 часа назад
"Паразиты": Трампа обвинили в неумении читать

"Паразиты": Трампа обвинили в неумении читать

2 часа назад
Немец, устроивший бойню в Ханау, мог быть болен

Немец, устроивший бойню в Ханау, мог быть болен

2 часа назад
Женщины-футболисты США подали иск к федерации на 66 миллионов долларов

Женщины-футболисты США подали иск к федерации на 66 миллионов долларов

2 часа назад
Россияне получили поздравление из космоса

Россияне получили поздравление из космоса

2 часа назад
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

2 часа назад
LG V60: первое официальное изображение флагмана

LG V60: первое официальное изображение флагмана

2 часа назад
Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

2 часа назад
Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

2 часа назад
Проветривание помещений не помогает уменьшить загрязнение воздуха

Проветривание помещений не помогает уменьшить загрязнение воздуха

3 часа назад
Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

3 часа назад
Анатолия Бичукова похоронили с воинскими почестями

Анатолия Бичукова похоронили с воинскими почестями

3 часа назад
BlaBlaCar перестал работать в Крыму

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

3 часа назад
Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я &#8211; Бог"

Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я – Бог"

4 часа назад
СВР сообщила об американской компрометирующей кампании

СВР сообщила об американской компрометирующей кампании

4 часа назад
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

4 часа назад
Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

4 часа назад
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

4 часа назад
Внезапно: на крошечной звезде произошла колоссальная вспышка

Внезапно: на крошечной звезде произошла колоссальная вспышка

4 часа назад
Минпромторг РФ: повышение транспортного налога не коснется личных автомобилей

Минпромторг РФ: повышение транспортного налога не коснется личных автомобилей

4 часа назад
Тарасов сломал ногу. Новобранец "Рубина" выбыл на срок контракта

Тарасов сломал ногу. Новобранец "Рубина" выбыл на срок контракта

5 часов назад
Экс-министр обороны Украины заочно получил шесть лет

Экс-министр обороны Украины заочно получил шесть лет

5 часов назад
Новый Volkswagen Caddy: с панорамной крышей и цифровой приборкой

Новый Volkswagen Caddy: с панорамной крышей и цифровой приборкой

6 часов назад
Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

6 часов назад
Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

7 часов назад
Древние жители Южного Урала

Древние жители Южного Урала

8 часов назад
Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

9 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку