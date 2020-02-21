Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Вслед за официальной премьерой обновленного "Соляриса" были раскрыты российские цены и особенности оснащения бюджетной новинки. Наиболее доступная версия будет стоить 765 000 рублей, а самая дорогая - 1 055 000 рублей без учета пакетов опций.

Как и прежде, Hyundai Solaris оснащается парой бензиновых моторов объемом 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), которые сочетаются с 6-ступенчатой механикой или автоматом. Четыре комплектации - Active, Active Plus, Comfort и Elegance - позволяют выбрать оптимальный вариант по оснащению.

В базовой комплектации нет кондиционера, зато присутствуют фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESP и электрическая регулировка поясничной опоры водительского кресла. В комплектации Active Plus обновленый "Солярис" будет стоить от 840 000 до 905 000 рублей и получит кондиционер, базовую аудиосистему, зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев передних сидений.

Версия Comfort дополняется медиасистемой с 8-дюймовым экраном и стоит от 885 000 до 950 000 рублей. На этом уровне комплектацию уже можно дополнить пакетами Advanced, Light, Winter и Safety по цене от 15 000 до 105 000 рублей.

Максимальное исполнение Elegance оценили в диапазоне от 1 015 000 до 1 055 000 рублей, причем она доступна только в комбинации с 1,6 л. Список оснащения расширен климат-контролем, обогревом лобового стекла, передними и задними датчиками парковки, а также светодиодными фарами вместо галогенок. Дополнительно доступны пакеты опций Safety, Prestige и Style.

Живые продажи Hyundai Solaris 2020 модельного года стартуют в марте.