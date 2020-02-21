Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

В Москве сотрудниками полиции задержан банкир Сергей Менделеев, занимающий пост президента Федерации хоккея столицы. Ему вменяется преднамеренное банкротство Инвестбанка с суммой ущерба 3 млрд рублей.

Согласно информации ТАСС, Тверской суд Москвы в пятницу избрал меру пресечения ему и трем другим предполагаемым соучастникам преступления. "В рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Инвестбанка с сумой ущерба порядка трех млрд рублей были задержаны Гезин В. Л., Менделеев С. В., Юсуфов Г. Р. и Зайцев С. Я. Постановлениями Тверского районного суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста".

Сергей Менделеев занимал пост президента Федерации хоккея Москвы с 2011 года. В феврале прошлого года он был переизбран на очередной срок.