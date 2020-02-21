21 февраля 202021:54

Отменено советское постановление о молоке за вредность

Global Look Press

Опубликовано постановление правительства, согласно которому на территории России прекращает действовать ряд актов СССР и их отдельных положений, в том числе постановление о порядке бесплатной выдачи молока за вредность на производстве.

Как передает РИА Новости, данный документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Статья о выдаче молока и других продуктов, среди которых были содовая вода, сахар, жир и другие вещества, помогающие восстановить здоровье людям, работающим на вредном производстве, появилось в Кодексе законов о труде РСФСР в 1922 году.

16 февраля 2009 года Минсоцразвитие Российской Федерации установило новый перечень и нормы условия бесплатной выдачи продуктов для людей, занятых на производстве с вредными условиями труда - кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка с низким содержанием жира, йогурты разных сортов с содержанием жира до 2,5 %. 

Сейчас

21:35

Отменено советское постановление о молоке за вредность

20:37

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

19:09

В США россиянка раскаялась и получила срок

18:25

МИД РФ прокомментировал инцидент с Олесей Красиловой

17:07

В Испании по запросу США задержали россиянку

16:29

Президент обсудил с Совбезом Белоруссию и Сирию

16:18

Коронавирус добрался до Ливана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

1 час назад
Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

1 час назад
Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

1 час назад
Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

2 часа назад

Трансляции

23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

1 час назад
Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

1 час назад
В США россиянка раскаялась и получила срок

В США россиянка раскаялась и получила срок

2 часа назад
Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

2 часа назад
Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

2 часа назад
Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

8 часов назад
Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

2 часа назад
Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

1 час назад
Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

3 часа назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

1 час назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

9 часов назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

9 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

16 минут назад
Отменено советское постановление о молоке за вредность

Отменено советское постановление о молоке за вредность

19 минут назад
Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

46 минут назад
Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

1 час назад
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

2 часа назад
Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

2 часа назад
Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

2 часа назад
Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

3 часа назад
Сбежал, пойман, госпитализирован: подозреваемому в убийстве матери стало плохо в суде

Сбежал, пойман, госпитализирован: подозреваемому в убийстве матери стало плохо в суде

3 часа назад
Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

3 часа назад
Международные эксперты побывают в эпицентре вспышки коронавируса

Международные эксперты побывают в эпицентре вспышки коронавируса

3 часа назад
В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

3 часа назад
Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

3 часа назад
Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

3 часа назад
Немец, устроивший бойню в Ханау, мог быть болен

Немец, устроивший бойню в Ханау, мог быть болен

3 часа назад
Женщины-футболисты США подали иск к федерации на 66 миллионов долларов

Женщины-футболисты США подали иск к федерации на 66 миллионов долларов

3 часа назад
Россияне получили поздравление из космоса

Россияне получили поздравление из космоса

4 часа назад
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

4 часа назад
LG V60: первое официальное изображение флагмана

LG V60: первое официальное изображение флагмана

4 часа назад
Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

4 часа назад
Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

4 часа назад
Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

4 часа назад
Анатолия Бичукова похоронили с воинскими почестями

Анатолия Бичукова похоронили с воинскими почестями

4 часа назад
BlaBlaCar перестал работать в Крыму

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

5 часов назад
Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я &#8211; Бог"

Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я – Бог"

5 часов назад
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

5 часов назад
Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

5 часов назад
Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

8 часов назад
Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

8 часов назад
Древние жители Южного Урала

Древние жители Южного Урала

9 часов назад
Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

10 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку