  • USD
    63.7413
  • EUR
    68.7705
  • IMOEX
    3106.03
  • RTSI
    1524.71
  • DJA
    9598.24
  • NASDAQ
    9560.31
  • BRENT
    58.42
  • ГАЗПРОМ
    232
  • Газпрнефть
    456.8
  • Роснефть
    461.75
  • АЛРОСА
    83.2
  • Сбербанк
    250.8
21 февраля 202021:41

Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

Global Look Press

Слова имеют значение. Прошлые президенты США, как правило, взвешивали каждое слово и имели в штате большую группу спичрайтеров, чтобы максимально точно донести каждую мысль. Они хорошо знали, что союзники и враги будут внимательно анализировать их каждую речь или даже замечание для того, чтобы понять американскую политику и их будущие шаги, пишет The National Interest.

Президент Дональд Трамп — приниципиально другой глава Белого дома. Он не верит в дипломатические словесные извороты и не желает иметь кучу помощников

между ним и его сторонниками. Аналитик American Enterprise Institute (AEI) Майкл Рубин составил список самых скандальных заявлений Трампа о Ближнем Востоке.

Обама — основатель ИГИЛ

Выступая на митинге во Флориде в разгар своей предвыборной кампании в августе 2016 г., Трамп заявил, что президент Барак Обама основал “Исламское государство” (запрещена в России). “ИГИЛ (запрещена в России) почитает президента Обаму, — объявил Трамп. — Он — основатель ИГИЛ. Он — основатель ИГИЛ, ясно? И я бы сказал, что соучредителем этой организации также была нечестная Хиллари Клинтон”.

Большинство американцев не восприняли слова Трамп в буквальном смысле. Будущий президент шельмовал, не пытаясь при этом уточнить, что ИГИЛ возникло лишь во время правления Обамы и Клинтон. Конечно, некоторые эксперты могли бы указать, что решение Обамы вывести американские войска из Ирака создало почву для появления ИГИЛ. Однако ошибочный политический шаг отличается от активного участия в создании террористической организации.

Дело в том, что никто за пределами Америки не вникает в тонкости избирательной кампании и избирательной стратегии. Иностранцы слышат, что Трамп признал то о чем постоянно говорит Иран и другие враги США: Америка намеренно сеет терроризм, чтобы убивать мусульман и вовлекать себя в военные действия на Ближнем Востоке.

Бесконечные и нелепые войны заканчиваются!

Пентагон, американские войска в Сирии и союзники Вашингтона, сирийские курды были застигнуты врасплох, когда прошлой осенью Белый дом объявил о прекращении всех военных операций США в Сирии. То есть Вашингтон оставлял помогавшим американским военным сирийских курдов в полное распоряжении их заклятого врага — Турции. Это не только нехорошо с моральной точки зрения, но и ошибочно со стратегической, учитывая вину Турции в укреплении ИГИЛ.

Некоторые эксперты могут, конечно, указать об отсутствии официальных договорных отношений с сирийскими курдами, было лишь временное партнерство. Это правда, но то, как заканчиваются партнерские отношения, имеет значение. Бросив курдов на произвол судьбы, Трамп дал понять всем будущим потенциальным партнерам, что сотрудничать и помогать Соединенным Штатам — рискованное дело.

Иран может делать там все, что хочет, честно говоря

Когда Трамп впервые начал продвигать идею вывода войск из Сирии, журналисты спросили его, к чему этот шаг может привести, учитывая иранские амбиции в регионе. "Они могут делать там все, что хотят, честно говоря", — сказал он, фактически, позволяя Ирану расширить свою сферу влияния до Восточного Средиземноморья и границ Израиля. Подобные заявления, безусловно, создают угрозу стратегическим союзникам США, так как дают Ирану карт-бланш для любых провокаций.

Я бы взял нефть для нашей страны

Во время предвыборной кампании Трамп впервые заявил, что основным элементом его борьбы с ИГИЛ и другими незаконными военными формированиями на Ближнем Востоке будет захват их нефти. “Я бы уничтожил источник их богатства, а первичный источник их богатства — нефть. И для того, чтобы сделать это, необходимо направить туда войска. Я бы выбил из них все дерьмо, я бы окружил их в плотное кольцо, я бы взял всю их нефть для нашей страны”, — сказал он MSNBC.

Захват нефти подорвал бы способность Америки формировать антитеррористическое и другое партнерство в сфере безопасности, а подобное заявление дает аргумент противникам любого соглашения, которое бы привело американские силы на Ближний Восток. В регионе очень популярно мнение, что Америка стремится туда исключительно ради нефти и высказывание Трампа, подтверждает эту версию.

Если Иран нанесет удар по американцам... Сам Иран, будет уничтожен очень быстро

После организованного американскими военными убийства генерала Солеймани Трамп написал в Twitter: "пусть это послужит предупреждением о том, что если Иран нанесет удар по любому американцу или американскому объекту, у нас на цели 52 иранских объекта, некоторые из которых очень важны для Ирана и иранской культуры; по этим целям и самому Ирану будут нанесены мгновенные и очень мощные удары”.

Между тем, Трамп, возможно, забыл, что иранские военные и его марионеточные силы в недавнем прошлом неоднократно нападали на гражданские аэропорты и экономическую инфраструктуру Саудовской Аравии, а также минировали международные суда в водах ОАЭ. В сентябре 2019 г. Иран атаковал ключевую нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Несмотря на это Тегеран не был наказан американцами. Неудивительно, что Абу-Даби и Эр-Рияд все больше стремятся примириться с американскими противниками, причем не только в Тегеране, но и в Москве и Пекине.

Сейчас

21:35

Отменено советское постановление о молоке за вредность

20:37

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

19:09

В США россиянка раскаялась и получила срок

18:25

МИД РФ прокомментировал инцидент с Олесей Красиловой

17:07

В Испании по запросу США задержали россиянку

16:29

Президент обсудил с Совбезом Белоруссию и Сирию

16:18

Коронавирус добрался до Ливана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

1 час назад
Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

1 час назад
Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

1 час назад
Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

2 часа назад

Трансляции

23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

1 час назад
Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

1 час назад
В США россиянка раскаялась и получила срок

В США россиянка раскаялась и получила срок

3 часа назад
Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

2 часа назад
Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

3 часа назад
Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

8 часов назад
Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

2 часа назад
Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

2 часа назад
Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

4 часа назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

1 час назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

9 часов назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

9 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

25 минут назад
Отменено советское постановление о молоке за вредность

Отменено советское постановление о молоке за вредность

28 минут назад
Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

55 минут назад
Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

1 час назад
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

2 часа назад
Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

2 часа назад
Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

2 часа назад
Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

3 часа назад
Сбежал, пойман, госпитализирован: подозреваемому в убийстве матери стало плохо в суде

Сбежал, пойман, госпитализирован: подозреваемому в убийстве матери стало плохо в суде

3 часа назад
Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

3 часа назад
Международные эксперты побывают в эпицентре вспышки коронавируса

Международные эксперты побывают в эпицентре вспышки коронавируса

3 часа назад
В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

3 часа назад
Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

3 часа назад
Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

3 часа назад
Немец, устроивший бойню в Ханау, мог быть болен

Немец, устроивший бойню в Ханау, мог быть болен

4 часа назад
Женщины-футболисты США подали иск к федерации на 66 миллионов долларов

Женщины-футболисты США подали иск к федерации на 66 миллионов долларов

4 часа назад
Россияне получили поздравление из космоса

Россияне получили поздравление из космоса

4 часа назад
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

4 часа назад
LG V60: первое официальное изображение флагмана

LG V60: первое официальное изображение флагмана

4 часа назад
Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

4 часа назад
Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

4 часа назад
Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

4 часа назад
Анатолия Бичукова похоронили с воинскими почестями

Анатолия Бичукова похоронили с воинскими почестями

4 часа назад
BlaBlaCar перестал работать в Крыму

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

5 часов назад
Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я &#8211; Бог"

Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я – Бог"

5 часов назад
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

6 часов назад
Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

6 часов назад
Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

8 часов назад
Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

8 часов назад
Древние жители Южного Урала

Древние жители Южного Урала

10 часов назад
Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

10 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку