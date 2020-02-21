Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

Слова имеют значение. Прошлые президенты США, как правило, взвешивали каждое слово и имели в штате большую группу спичрайтеров, чтобы максимально точно донести каждую мысль. Они хорошо знали, что союзники и враги будут внимательно анализировать их каждую речь или даже замечание для того, чтобы понять американскую политику и их будущие шаги, пишет The National Interest.

Президент Дональд Трамп — приниципиально другой глава Белого дома. Он не верит в дипломатические словесные извороты и не желает иметь кучу помощников

между ним и его сторонниками. Аналитик American Enterprise Institute (AEI) Майкл Рубин составил список самых скандальных заявлений Трампа о Ближнем Востоке.

Обама — основатель ИГИЛ

Выступая на митинге во Флориде в разгар своей предвыборной кампании в августе 2016 г., Трамп заявил, что президент Барак Обама основал “Исламское государство” (запрещена в России). “ИГИЛ (запрещена в России) почитает президента Обаму, — объявил Трамп. — Он — основатель ИГИЛ. Он — основатель ИГИЛ, ясно? И я бы сказал, что соучредителем этой организации также была нечестная Хиллари Клинтон”.

Большинство американцев не восприняли слова Трамп в буквальном смысле. Будущий президент шельмовал, не пытаясь при этом уточнить, что ИГИЛ возникло лишь во время правления Обамы и Клинтон. Конечно, некоторые эксперты могли бы указать, что решение Обамы вывести американские войска из Ирака создало почву для появления ИГИЛ. Однако ошибочный политический шаг отличается от активного участия в создании террористической организации.

Дело в том, что никто за пределами Америки не вникает в тонкости избирательной кампании и избирательной стратегии. Иностранцы слышат, что Трамп признал то о чем постоянно говорит Иран и другие враги США: Америка намеренно сеет терроризм, чтобы убивать мусульман и вовлекать себя в военные действия на Ближнем Востоке.

Бесконечные и нелепые войны заканчиваются!

Пентагон, американские войска в Сирии и союзники Вашингтона, сирийские курды были застигнуты врасплох, когда прошлой осенью Белый дом объявил о прекращении всех военных операций США в Сирии. То есть Вашингтон оставлял помогавшим американским военным сирийских курдов в полное распоряжении их заклятого врага — Турции. Это не только нехорошо с моральной точки зрения, но и ошибочно со стратегической, учитывая вину Турции в укреплении ИГИЛ.

Некоторые эксперты могут, конечно, указать об отсутствии официальных договорных отношений с сирийскими курдами, было лишь временное партнерство. Это правда, но то, как заканчиваются партнерские отношения, имеет значение. Бросив курдов на произвол судьбы, Трамп дал понять всем будущим потенциальным партнерам, что сотрудничать и помогать Соединенным Штатам — рискованное дело.

Иран может делать там все, что хочет, честно говоря

Когда Трамп впервые начал продвигать идею вывода войск из Сирии, журналисты спросили его, к чему этот шаг может привести, учитывая иранские амбиции в регионе. "Они могут делать там все, что хотят, честно говоря", — сказал он, фактически, позволяя Ирану расширить свою сферу влияния до Восточного Средиземноморья и границ Израиля. Подобные заявления, безусловно, создают угрозу стратегическим союзникам США, так как дают Ирану карт-бланш для любых провокаций.

Я бы взял нефть для нашей страны

Во время предвыборной кампании Трамп впервые заявил, что основным элементом его борьбы с ИГИЛ и другими незаконными военными формированиями на Ближнем Востоке будет захват их нефти. “Я бы уничтожил источник их богатства, а первичный источник их богатства — нефть. И для того, чтобы сделать это, необходимо направить туда войска. Я бы выбил из них все дерьмо, я бы окружил их в плотное кольцо, я бы взял всю их нефть для нашей страны”, — сказал он MSNBC.

Захват нефти подорвал бы способность Америки формировать антитеррористическое и другое партнерство в сфере безопасности, а подобное заявление дает аргумент противникам любого соглашения, которое бы привело американские силы на Ближний Восток. В регионе очень популярно мнение, что Америка стремится туда исключительно ради нефти и высказывание Трампа, подтверждает эту версию.

Если Иран нанесет удар по американцам... Сам Иран, будет уничтожен очень быстро

После организованного американскими военными убийства генерала Солеймани Трамп написал в Twitter: "пусть это послужит предупреждением о том, что если Иран нанесет удар по любому американцу или американскому объекту, у нас на цели 52 иранских объекта, некоторые из которых очень важны для Ирана и иранской культуры; по этим целям и самому Ирану будут нанесены мгновенные и очень мощные удары”.

Между тем, Трамп, возможно, забыл, что иранские военные и его марионеточные силы в недавнем прошлом неоднократно нападали на гражданские аэропорты и экономическую инфраструктуру Саудовской Аравии, а также минировали международные суда в водах ОАЭ. В сентябре 2019 г. Иран атаковал ключевую нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Несмотря на это Тегеран не был наказан американцами. Неудивительно, что Абу-Даби и Эр-Рияд все больше стремятся примириться с американскими противниками, причем не только в Тегеране, но и в Москве и Пекине.