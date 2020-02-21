Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность переезда в Малибу. По некоторым данным, пара присмотрела роскошный особняк за семь миллионов долларов, а их соседями могут стать Роберт Дауни-младший и Кейтлин Дженнер.

Дом в Малибу может похвастаться бассейном, теннисным кортом, пятью спальнями. Как отмечает Daily Mail, расположение особняка позволит семье за короткое время совершать поездки в Голливуд для заключения потенциальных коммерческих сделок.

Недалеко от возможной покупки пары также проживает мать Меган Маркл Дориа Редлан. Кроме того, соседями принца Гарри и его супруги могут стать ряд звезд, в числе которых Мэл Гибсон, Дик Ван Дайк и другие.

Ранее стала известна дата официального выхода сына принцессы Дианы и Меган Маркл из королевской семьи — 31 марта.

В январе принц Гарри и его жена заявили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Такое решение они приняли из-за желания стать финансово независимыми. Жить семья, воспитывающая сына, намерена то в Великобритании, то в Северной Америке.