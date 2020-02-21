ЦСКА обыграл "Црвену Звезду" в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА в пятый раз подряд обыграли сербскую "Црвену Звезду" в матче Евлолиги. На этот раз армейцы победили в Белграде с результатом 86:81.

Первая четверть осталась за хозяевами площадки 17:16. Вторая завершилась вничью. Третий игровой отрезок выиграли москвичи 24:16, что и определило исход встречи. "Црвена Звезда" смогла лишь сократить отставание 28:26. Итоговый счет 86:81 в пользу ЦСКА. Самым результативным в составе победителей стал Майкл Джеймс с 30 очками.

Армейцы одержали 17 победу в 25 матчах и занимают четвертое место в таблице Евролиги. 27 февраля ЦСКА сыграет дома с "Барселоной