Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

Для 2 из 5 европейцев в возрасте старше 20 лет 4 стены дома их родителей — их повседневная реальность.

В 2017 году 39,3% молодых людей в 28 странах ЕС по-прежнему жили по крайней мере с одним родителем, согласно данным исследования EU-SILC. Соотношение между странами сильно различалось: в 2017 году 4% датчан и 75,4% жителей Хорватии в возрасте от 25 до 29 лет все еще жили с родителями.

Экономисты считают, что причиной этого явления стала рецессия 2008 года и последующий европейский долговой кризис. Он создал поколение, которое вынуждено было вернуться домой, так как молодые люди не смогли найти работу, либо были одними из первых, кто ее потерял.

Несмотря на улучшение общих экономических перспектив в Европе, молодые люди не восстановили свои позиции: в 2016 году 19% людей в возрасте от 25 до 29 лет в ЕС не проходили профессиональное обучение. Сейчас все еще остается большое количество молодых людей, которые работают на временной работе, либо на работе с частичной занятостью. Они не зарабатывают достаточно денег, чтобы позволить себе снимать жилье. В этих ситуациях жизнь дома с родителями, конечно, более привлекательна. Общие тенденции в данных очевидны. Во всем ЕС чаще молодые мужчины, чем молодые женщины чаще живут в доме своих родителей. И молодые люди в скандинавских странах обычно уезжают из родительского дома раньше, чем их сверстники из Южной и Восточной Европы.

В Дании, Финляндии и Швеции менее 10% молодых людей живут с родителями, в Греции, Северной Македонии и Хорватии — свыше 70%.