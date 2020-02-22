Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

Новичок российской премьер-лиги "Сочи" включил в заявку чемпиона мира Адиля Рами. 34-летний футболист в ближайшее время присоединится к новой команде.

Адиль Рами, выигравший чемпионат мира 2018 года в составе сборной Франции, возвращается в Россию. Уже в качестве игрока "Сочи". За считанные минуты до закрытия зимнего трансферного окна "Сочи" включил в заявку французского легионера. Адиль Рами провел первую половину сезона в "Фенербахче", но недавно расторг контракт с турецким клубом.

Адиль Рами выступал за французские "Лилль" и "Марсель", испанские "Валенсию" и "Севилью", итальянский "Милан" и турецкий "Фенербахче". На счету француза марокканского происхождения 35 матчей в составе сборной Франции. Также Адиль известен, как бывший жених актрисы Памелы Андерсон. Пара рассталась до свадьбы.