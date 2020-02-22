Банк Wells Fargo согласился выплатить гигантский штраф

Американский банк Wells Fargo достиг договоренности с властями США, в соответствии с которой он выплатит 3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений в масштабных нарушениях.

В данном случае речь идет о договоренности с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам, которые согласились прекратить расследования в отношении Wells Fargo в обмен на выплату им банком компенсации и штрафа, передает ТАСС. При этом отдельным сотрудникам финансового института могут быть предъявлены обвинения.

Из выплачиваемых 3 миллиардов долларов 500 миллионов будут направлены в фонд, который будет контролировать Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Именно из этого фонда будут выплачиваться компенсацию инвесторам, пострадавшим из-за действий служащих банка.

Власти США обвиняли сотрудников банка Wells Fargo в том, что в 2002-2016 годах они в массовом порядке открывали счета для клиентов без их ведома, а также навязывали им услуги, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж. В последние годы банк также не раз уличали в серьезных нарушениях. Так, в декабре 2018 года Wells Fargo выплатил по требованию властей США 575 миллионов долларов, а в апреле того же года федеральные регулирующие органы взыскали с банка 1 миллиарда долларов за махинации на рынке автомобильных и ипотечных займов.