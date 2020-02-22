США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

Представитель Пентагона сообщил, что Соединенные Штаты провели учения на случай российского ядерного удара по Европе. В соответствии со сценарием, в Европе, где идет война с Россией, по расположенному на территории НАТО объекту было решено применить ядерное оружие малой мощности.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе учений была сымитирована реакция Вашингтона, в ходе которой США отвечают ядерным ударом против России, передает РИА Новости.

Ранее в Пентагоне сообщил, что США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты малой мощности. Как заявил высокопоставленный представитель ведомства, американский ответ на нарушение со стороны России будет неядерным. По его словам, речь идет о баллистических ракетах такого радиуса действия, который позволяет Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).