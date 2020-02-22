Дмитрию Тарасову предстоит операция

Новичок "Рубина" Дмитрий Тарасов будет прооперирован на следующей неделе в Италии. 32-летний футболист получил перелом голени во время тренировки.

Как сообщил Sport24.ru главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, "Рубин" выполнит перед футболистом все контрактные обязательства. В том числе и оплатит предстоящую операцию. Как заявил Слуцкий, "Рубин" желает Дмитрию скорейшего выздоровления и рассчитывает н него в будущем.

Дмитрий Тарасов, не игравший полгода после ухода из "Локомотива", на этой неделе подписал контракт с "Рубином". Но дебют бывшего игрока сборной России в составе казанского клуба откладывается на неопределенный срок.