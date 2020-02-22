22 февраля 202004:59

СМИ: Россия поддерживает выдвижение кандидатом на пост президента США Берни Сандерса

Американское издание Washington Post, ссылающееся на собственные источники, сообщает, что по информации официальных лиц США, Россия прилагает усилия по поддержке сенатора-демократа Берни Сандерса в его борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Сам сенатор, комментируя это сообщение, заявил, что его не волнует, кого бы Москва хотела видеть президентом, и посоветовал России "держаться подальше от американских выборов".

 

По информации СМИ, на минувшей неделе представители американского разведывательного сообщества проинформировали Конгресс США о попытках России вмешаться в предвыборный избирательный процесс, однако конкретных доказательств и свидетельств привести не смогли, передает "Интерфакс".

Сейчас

04:59

СМИ: Россия поддерживает выдвижение кандидатом на пост президента США Берни Сандерса

02:58

Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

02:36

США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

02:10

Банк Wells Fargo согласился выплатить гигантский штраф

00:13

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

23:58

В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

23:27

В Праге почтили память павших советских и русских воинов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

9 часов назад
Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

9 часов назад
Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

9 часов назад
В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

6 часов назад

Трансляции

Завтра, 23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
В Москве усиливают меры по профилактике коронавируса

В Москве усиливают меры по профилактике коронавируса

6 часов назад
Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

3 часа назад
Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

5 часов назад
США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

3 часа назад
Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

9 часов назад
Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

5 часов назад
В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

6 часов назад
Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

5 часов назад
Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

16 часов назад
Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

11 часов назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

9 часов назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

17 часов назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

17 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

5 часов назад
Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

6 часов назад
Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

7 часов назад
На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

8 часов назад
Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

8 часов назад
Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

8 часов назад
Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

9 часов назад
Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

9 часов назад
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

9 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

9 часов назад
Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

10 часов назад
В США россиянка раскаялась и получила срок

В США россиянка раскаялась и получила срок

10 часов назад
Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

10 часов назад
В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

11 часов назад
Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

11 часов назад
Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

11 часов назад
LG V60: первое официальное изображение флагмана

LG V60: первое официальное изображение флагмана

11 часов назад
Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

12 часов назад
Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

12 часов назад
BlaBlaCar перестал работать в Крыму

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

13 часов назад
Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я &#8211; Бог"

Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я – Бог"

13 часов назад
Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

13 часов назад
Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

15 часов назад
Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

16 часов назад
Древние жители Южного Урала

Древние жители Южного Урала

17 часов назад
Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

18 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку