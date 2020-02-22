СМИ: Россия поддерживает выдвижение кандидатом на пост президента США Берни Сандерса

Американское издание Washington Post, ссылающееся на собственные источники, сообщает, что по информации официальных лиц США, Россия прилагает усилия по поддержке сенатора-демократа Берни Сандерса в его борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Сам сенатор, комментируя это сообщение, заявил, что его не волнует, кого бы Москва хотела видеть президентом, и посоветовал России "держаться подальше от американских выборов".

По информации СМИ, на минувшей неделе представители американского разведывательного сообщества проинформировали Конгресс США о попытках России вмешаться в предвыборный избирательный процесс, однако конкретных доказательств и свидетельств привести не смогли, передает "Интерфакс".