22 февраля 202008:30

Квят: по сравнению с прошлым годом мы добились некоторого прогресса

twitter.com

Российский пилот команды "Формулы-1" Alfa Tauri Даниил Квят прокомментировал подготовку своей команды к предстоящему старту нового сезона. На данный момент "конюшня" проходит тестовые заезды на автодроме "Барселона-Каталония".

"Сегодняшних тестов было недостаточно, ведь мы работали всего лишь полдня, зато продуктивно и выжали максимум, — признается Даниил, которого цитирует Спорт24.Ru. – Нам необходимо провести анализ и поработать перед следующими тестами".

"Мы все еще улучшаем болид. Впрочем, как и все остальные команды. Первоначальное ощущение таково – мы добились некоторого прогресса в сравнении с тем, что было в прошлом году".

Напомним, что в результате пятничных тестовых заездов Квят показал пятый результат. Напомним, что новый сезон "Формулы-1" стартует 15 марта этапом в Австралии, который пройдет на автодроме "Альберт-Парк".

Сейчас

08:09

Нарушено движение по Сокольнической ("красной") линии метро

06:15

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти.

04:59

СМИ: Россия поддерживает выдвижение кандидатом на пост президента США Берни Сандерса

02:58

Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

02:36

США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

02:10

Банк Wells Fargo согласился выплатить гигантский штраф

00:13

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

11 часов назад
США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

6 часов назад
В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

8 часов назад
Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

12 часов назад

Трансляции

Завтра, 23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

2 часа назад
Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

5 часов назад
Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

8 часов назад
Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

12 часов назад
Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

12 часов назад
Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

8 часов назад
Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

2 часа назад
В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

9 часов назад
Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

8 часов назад
Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

19 часов назад
Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

14 часов назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

12 часов назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

20 часов назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

20 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

8 часов назад
Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

9 часов назад
Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

10 часов назад
На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

10 часов назад
Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

11 часов назад
Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

11 часов назад
Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

12 часов назад
Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

12 часов назад
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

12 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

12 часов назад
Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

13 часов назад
В США россиянка раскаялась и получила срок

В США россиянка раскаялась и получила срок

13 часов назад
Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

13 часов назад
В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

13 часов назад
Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

14 часов назад
Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

14 часов назад
LG V60: первое официальное изображение флагмана

LG V60: первое официальное изображение флагмана

14 часов назад
Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

15 часов назад
Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

15 часов назад
BlaBlaCar перестал работать в Крыму

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

15 часов назад
Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я &#8211; Бог"

Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я – Бог"

16 часов назад
Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

16 часов назад
Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

18 часов назад
Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

19 часов назад
Древние жители Южного Урала

Древние жители Южного Урала

20 часов назад
Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

21 час назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку