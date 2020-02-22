22 февраля 202009:58

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

Правительство России на заседании 20 февраля одобрило проект федерального закона о внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ ("Возбуждение уголовного дела публичного обвинения"). Согласно предлагаемым поправкам, уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, как и при отсутствии достаточных данных, указывающих на передачу наркотиков другим лицам.

По сообщению пресс-службы правительства, цель законопроекта — исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика. Одобренный правительством законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Ранее прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Его задержали в Москве 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Через два дня молодой человек был помещен под домашний арест, а 11 июня освобожден после начавшейся общественной кампании в его поддержку. Впоследствии пятеро полицейских были уволены из рядов МВД, 19 декабря 2019 года было возбуждено уголовное дело против них самих, а 30 января 2020 года они были арестованы.

Сейчас

10:30

Движение на Сокольнической линии столичного метро восстановлено

09:48

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

09:38

К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

08:09

Нарушено движение по Сокольнической ("красной") линии метро

06:15

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти.

04:59

СМИ: Россия поддерживает выдвижение кандидатом на пост президента США Берни Сандерса

02:58

Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

31 минута назад
США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

7 часов назад
В Красноярске потушен крупный пожар в жилом доме

В Красноярске потушен крупный пожар в жилом доме

1 час назад
К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

51 минута назад

Трансляции

Завтра, 23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

4 часа назад
Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

13 часов назад
Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

10 часов назад
Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

7 часов назад
Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

13 часов назад
Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

14 часов назад
Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

10 часов назад
В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

2 часа назад
Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

3 часа назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

13 часов назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

21 час назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

21 час назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

9 часов назад
Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

10 часов назад
В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

10 часов назад
Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

10 часов назад
В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

11 часов назад
Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

12 часов назад
На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

12 часов назад
Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

12 часов назад
Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

13 часов назад
Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

13 часов назад
Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

13 часов назад
Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

13 часов назад
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

14 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

14 часов назад
Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

14 часов назад
В США россиянка раскаялась и получила срок

В США россиянка раскаялась и получила срок

15 часов назад
Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

15 часов назад
В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

15 часов назад
Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

15 часов назад
Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

15 часов назад
Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

16 часов назад
LG V60: первое официальное изображение флагмана

LG V60: первое официальное изображение флагмана

16 часов назад
Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

16 часов назад
Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

16 часов назад
BlaBlaCar перестал работать в Крыму

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

17 часов назад
Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я &#8211; Бог"

Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я – Бог"

17 часов назад
Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

18 часов назад
Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

20 часов назад
Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

20 часов назад
Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

20 часов назад
Древние жители Южного Урала

Древние жители Южного Урала

22 часа назад
Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

22 часа назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку