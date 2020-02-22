МИД России изучит решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

МИД России проанализирует вынесенное накануне решение арбитражного трибунала в Гааге в деле "Украина против Российской Федерации". Оно было инициировано Киевом в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для защиты якобы нарушенных прав Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Украинский МИД накануне заявил, что арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в данном деле в части претензий Киева по поводу прав Украины в Керченском проливе и Азовском море. При этом, отметили в Киеве, арбитраж не будет рассматривать претензии Украины по поводу ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.

По сообщению российского МИДа, данный этап процесса в Гааге ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений по поводу наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу. В Москве удовлетворены тем, что что принятое решение учитывает ключевой аргумент российской стороны: за иском Киева на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом.

Принципиально важно, что арбитры единогласно поддержали позицию Москвы: морской трибунал, сформированный для решения вопросов о толковании или применении Конвенции 1982 года, не вправе определять государственную принадлежность суши. Для рассмотрения украинских претензий трибуналу как раз потребовалось бы первым делом установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму.

Выводы трибунала в отношении других возражений России в Москве тщательно проанализируют и учтут на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора, отметили на Смоленской площади. Этот меморандум надо будет представить в арбитраж до 20 августа 2021 года.

При этом Россия рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения дела арбитраж в Гааге полностью учтет российскую позицию и в итоге оставит все требования Украины без удовлетворения.

Данный спор с Россией в Гааге Украина инициировала 16 сентября 2016 года, передает ТАСС. По мнению Киева, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах — в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Российская сторона эти обвинения отвергает.