В Азове при взрыве газа в доме погибли 2 человека

Утром в субботу в городе Азов в Ростовской области в жилом доме взорвался бытовой газ. Как сообщили ТАСС в МЧС, после взрыва трехэтажный дом загорелся. По поступившим сообщениям, авария привела к гибели двух человек, еще двое доставлены в больницу.

Из дома 84/108 в переулке Павлова спасатели эвакуировали 49 человек. Пожар тушат 59 человек и 16 единиц техники.