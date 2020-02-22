Женщина, выгуливавшая собаку, провалилась под лед на Москве-реке

Утром в субботу, 22 февраля, сотрудники МЧС спасли женщину, провалившуюся под лед на Москве-реке.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства, около 10 часов утра специалисты поисково-спасательной станции "Татарово", расположенной на северо-западе столицы, получили сигнал о человеке, попавшем в беду.

Женщину, оказавшуюся в воде, удалось извлечь буквально через пять минут. Дама получила необходимую медицинскую помощь и впоследствии отказалась от госпитализации.

По данным РИА Новости, пострадавшая провалилось в воду во время прогулки с собакой по льду реки. Агентство уточняет, что пса удалось спасти вместе с хозяйкой.