Скабеева прокомментировала заявление Зеленского о беспорядках в Санжарах

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского президента о беспорядках в поселке Новые Санжары, вызванных размещением на карантин украинских граждан, эвакуированных из Китая. Автобус с 73 пассажирами закидали камнями, сопровождающие автобус силовики подверглись нападениям со стороны местных жителей. Эти поступки Зеленский назвал "дикарством".Позднее Зеленский записал обращение к нации, в котором утверждал, что беспорядки были организованы провокаторами. Причем камеры наблюдения зафиксировали лица наиболее активных протестующих. Зеленский утверждает, что ранее эти же лица были замечены во время протестов после принятия закона, разрешающего продажу земель иностранным гражданам.

В своем телеграм-канале Ольга Скабеева задается вопросом – разве не те же "хлопчики в спортивных костюмах" закидывали беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов? Причем во всех зверствах потом обвинили самих жертв преступлений. А убийцам раздали медали и кресла в парламенте. "И так каждый раз..."

Позднее Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков и привлечь их к ответственности. Упреки президента коснулись и медиков, которых Зеленский обвинил в нарушении клятвы Гиппократа. "Заказчики и виновные понесут ответственность", пообещал он. Уже известно о 24 задержанных участников беспорядков, сейчас под стражей остается один, ранивший полицейского в голову. Пять силовиков, получивших ранения в столкновениях с протестующими, остаются в больнице. Причем пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что по поручению Зеленского в Новые Санжары вылетел секретарь СНБО Алексей Данилов. Он ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

По словам Зеленского, история с коронавирусом COVID-19 и возвращением украинских граждан из Китая стала очередным экзаменом для общества.