В Мурманской области подросток избил ребенка и закопал в снегу, посчитав мертвым

В Кандалакше возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего. По сообщению следственного управления СК России по Мурманской области, накануне подросток 2004 года рождения на улице Новая в Кандалакше избил и пытался задушить 11-летнего мальчика.

Когда тот потерял сознание, подозреваемый посчитал его мертвым и закопал в снегу. Избитого ребенка нашли взрослые. Прибывшая по вызову скорая помощь доставила мальчика в больницу.

На теле 11-летнего потерпевшего зафиксированы следы применения насилия. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Подозреваемый в преступлении установлен и задержан, с ним работают следователи. Принимая во внимание отрицательные характеристики подозреваемого и жестокий способ совершения преступления, следствие намерено просить суд заключить подростка под стражу. Расследование уголовного дела лично контролирует руководитель регионального следственного управления.