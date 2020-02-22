В Сарове легковушка устроила ДТП с грузовиком из военной колонны. Видео

В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей утром в субботу, 22 февраля, на пересечении улиц Зернова и Арзамасской в Сарове.

На записи видно, как автомобиль УАЗ с символикой военной автоинспекции остановился на перекрестке, чтобы обеспечить прохождение колонны, которую он сопровождал. При этом у машины ВАИ были включены спецсигналы.

Водитель малолитражки по какой-то причине не заметил, что посреди дороги прямо перед ним находится внедорожник военных автоинспекторов, и поехал вперед.

Маневр закончился тем, что легковушка угодила под грузовик, следовавший последним в организованной колонне.

Пострадал ли кто-то из участников ДТП – пока неизвестно. Кроме того, в данный момент не уточняется к какому ведомству относились транспортные средства, следовавшие в колонне.