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Тема:

Коронавирус 46 минут назад

22 февраля 202012:51 Матвей Попов

Из-за коронавируса экономика Китая может потерять 60 миллиардов долларов

Из-за коронавируса экономика Китая может потерять 60 миллиардов долларов

Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 приближается к 78 тысячам, погибших уже 2360. В Китае, где во многих областях введены жесткие меры карантина, местные власти принимают меры, чтобы снизить ущерб для экономики регионов.

Жесткие меры карантина в Ухане вынуждают горожан находиться дома в изоляции. Это затрудняет покупку продуктов и вещей первой необходимости. На помощь приходят волонтеры и покупки через Интернет.

"Мы поощряем наших жителей заказывать товары первой необходимости на платформах электронной коммерции, где доступно восемь магазинов. Затем мы сообщаем каждому из них, как только их заказы прибудут к воротам", — рассказывает директор общественного объединения "Юэцзяцзуй" Инь Иньлун.

Эти меры необходимы не только гражданам, но и производителям: вспышка коронавируса уже нанесла серьезный ущерб экономике Китая и всего мира. По оценкам экспертов, экономика КНР может потерять 60 миллиардов долларов, общие же потери мирового рынка могут вырасти до 500 миллиардов долларов.

Власти Китая активно поддерживают малый и средний бизнес, чтобы помочь предприятиям справиться с последствиями эпидемии. Крупному бизнесу, в отличие от малых предприятий, не грозит мгновенная приостановка денежного потока или банкротство. Однако фабрики и заводы страдают от снижения количества заказов и сбоев в цепочке поставок, что мешает возобновить производство.

"Возобновить производство в таких условиях непросто. Однако, полагаю, кое-что можно сделать, чтобы помочь компаниям. Правительство может обнародовать условия, необходимые для возобновления производства: например, упростить процедуру одобрения, помочь компаниям с противоэпидемическими мероприятиями и менеджментом, использовать технологию больших данных для отслеживания потоков персонала, координировать транспорт и логистику по всей стране, чтобы обеспечить циркуляцию производственных материалов", — говорит руководитель Научно-исследовательского центра слияний, поглощений и развития бизнеса Университета Цинхуа Ван Юн.

По предварительным оценкам, почти 40 процентов китайских компаний смогут восстановиться до нормального уровня не меньше, чем через месяц. Но для возвращения экономики в докоронавирусное состояние Китаю необходимо убедить мировое сообщество в безопасности, чтобы восстановить уровень экспорта.

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