22 февраля 202012:41

"Адмирал" прервал серию поражений в КХЛ

ХК "Адмирал Владивосток"

На Дальнем Востоке стартовал новый игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. Во Владивостоке "Адмирал" нанес поражение гостям из Риги – хоккеистам "Динамо". Встреча ознаменовалась победой дальневосточников со счетом 3:1.

Хоккеисты обеих команд долгое время не могли открыть счет, а все четыре шайбы были заброшены во второй половине встречи. Никита Коростелев и Денис Вихарев вывели "Адмирал" вперед, Картер Эштон сократил отставание от соперника. Однако Маркус Юнг за считанные секунды забил и констатировал первую победу "Адмирала" за последние семь матчей.

Владивостокские хоккеисты набрали 56 очков и занимают 11 место в Восточной конференции КХЛ. Рижане же с 39 баллами располагаются также на 11 строчке, но уже Запада.

Сейчас

12:51

Логинов выступит в эстафете чемпионата мира, несмотря на обыски

11:31

В Азове при взрыве газа в доме погибли 2 человека

10:30

Движение на Сокольнической линии столичного метро полностью восстановлено

09:48

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

09:38

К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

08:09

Нарушено движение по Сокольнической ("красной") линии метро

06:15

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти.

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Логинов выступит в эстафете чемпионата мира, несмотря на обыски

Логинов выступит в эстафете чемпионата мира, несмотря на обыски

34 минуты назад
Последствия взрыва газа в жилом доме в Азове сняли на видео

Последствия взрыва газа в жилом доме в Азове сняли на видео

54 минуты назад
МИД России изучит решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

МИД России изучит решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

1 час назад
Из-за коронавируса экономика Китая может потерять 60 миллиардов долларов

Из-за коронавируса экономика Китая может потерять 60 миллиардов долларов

41 минута назад

Трансляции

Завтра, 23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Скабеева прокомментировала заявление Зеленского о беспорядках в Санжарах

Скабеева прокомментировала заявление Зеленского о беспорядках в Санжарах

1 час назад
США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

10 часов назад
Мария Захарова: самое главное - сделать так, чтобы спортсмены продолжили участие в соревнованиях

Мария Захарова: самое главное - сделать так, чтобы спортсмены продолжили участие в соревнованиях

35 минут назад
7
Логинов: обыски - это запрос от IBU. Какое-то недоверие, нужное именно в шесть утра

Логинов: обыски - это запрос от IBU. Какое-то недоверие, нужное именно в шесть утра

2 часа назад
Женщина, выгуливавшая собаку, провалилась под лед на Москве-реке

Женщина, выгуливавшая собаку, провалилась под лед на Москве-реке

1 час назад
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

2 часа назад
В Мурманской области подросток избил ребенка и закопал в снегу, посчитав мертвым

В Мурманской области подросток избил ребенка и закопал в снегу, посчитав мертвым

1 час назад
К 23 февраля россияне занимали деньги на парфюм, одежду и электронику

К 23 февраля россияне занимали деньги на парфюм, одежду и электронику

1 час назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

16 часов назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

21.02.2020 12:45
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

21.02.2020 12:40
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Отец оставил дочь в аэропорту, после того как ее не выпустили за границу

Отец оставил дочь в аэропорту, после того как ее не выпустили за границу

53 минуты назад
В Сарове легковушка устроила ДТП с грузовиком из военной колонны. Видео

В Сарове легковушка устроила ДТП с грузовиком из военной колонны. Видео

1 час назад
Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

3 часа назад
В Красноярске потушен крупный пожар в жилом доме

В Красноярске потушен крупный пожар в жилом доме

4 часа назад
Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

4 часа назад
В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

5 часов назад
Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

6 часов назад
Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

7 часов назад
В Рио-де-Жанейро дан старт карнавальным парадам

В Рио-де-Жанейро дан старт карнавальным парадам

8 часов назад
Дмитрию Тарасову предстоит операция

Дмитрию Тарасову предстоит операция

9 часов назад
Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

12 часов назад
Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

13 часов назад
Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

13 часов назад
Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

13 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку