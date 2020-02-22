Логинов выступит в эстафете чемпионата мира, несмотря на обыски

Состав сборной России по биатлону не претерпит изменений на предстоящую эстафетную гонку чемпионата мира в итальянском Антхольце-Антерсельве. В субботу ранним утром в номер россиянина Александра Логинова с обысками ворвалась полиция.

Несмотря на инициированные IBU обысками номера российских спортсменов Логинов продолжил подготовку к субботнему старту. Предполагалось, что его заменят из-за возможных действий полиции. Помимо него на эстафету также заявлены Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Матвей Елисеев.

Причиной обысков в номерах биатлонистов сборной России называется подозрение в допинге. Следственные действия в отношении спортсменов продолжаются. "Обыски были произведены сотрудниками подразделения карабинеров по охране здоровья Тренто по ордеру прокуратуры Больцано из-за подозрений в отношении одного из российских спортсменов и его тренера в допинге", — приводит ТАСС слова представителя Корпуса карабинеров.

Кроме того, личному тренеру Логинова вменяется несанкционированное нахождение на чемпионате мира. IBU подозревает наставника биатлониста в том, что он находится на турнире не по своей аккредитации.