Мужчина попытался провезти на Украину 6 тысяч долларов за 5 тысяч рублей

Украинские пограничники задержали на границе россиянина, который предлагал сотрудникам Погранслужбы взятку за содействие в перевозе через границу крупной суммы в валюте. Как рассказали РИА Новости в ведомстве, гражданин РФ прибыл в пункт пропуска "Бачевск" на автомобиле "ВАЗ". Во время таможенного оформления он предложил пограничникам пять тысяч рублей за то, что они "не заметят" имеющиеся у него 6 тысяч долларов.

Задержанного россиянина передали украинским полицейским, которые устанавливают обстоятельства правонарушения.