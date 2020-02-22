Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться

Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.

В интервью "НСН" первый президент Украины назвал слова чиновницы "фейком" и сослался на мнение "людей на вершине власти", которые ни о чем подобном не говорили.

Ранее Ненюченко заявила, что подавляющее большинство украинцев – почти 83% – получает пенсию ниже прожиточного минимума, до 4000 гривен. Она объяснила такую ситуацию теневыми схемами начисления зарплат и несовершенством солидарной пенсионной системы и предупредила, что без изменения ситуации пенсии украинцев в будущем станут еще меньше.

Кравчук назвал утверждение Ненюченко "частным мнением" и предположил, что если бы ее слова соответствовали действительности, это стало бы "настоящим вызовом" для украинских властей.