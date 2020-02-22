22 февраля 202013:51

Рядом была стая собак: покусанный труп женщины нашли во дворе дома

В Красноярске во дворе жилого дома по улице Мичурина нашли тело погибшей женщины со следами укусов собак. Утром 22 февраля труп нашел прохожий. Рядом с погибшей находилась стая собак.

После страшной находки возбуждено два уголовных дела, сообщает Главное следственное управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Одно из них возбуждено по статье "Убийство". Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется допрос свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины.

Второе уголовное дело возбуждено по статье "Халатность" в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района Красноярска.

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