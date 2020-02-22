22 февраля 202014:17

Минспорт и МИД отреагировали на обыски у российских биатлонистов в Италии

Министерство спорта РФ пока не получило от Международного союза биатлонистов (IBU) официального ответа на запрос по ситуации с обыском в номере биатлониста сборной России Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы были проинформированы об обыске, который провела итальянская полиция у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Мы оперативно связались с IBU, попросили их предоставить информацию об инциденте. К сожалению, пока официальной информации у нас нет", — сказал Матыцин телеканалу "Россия 24".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что Министерство иностранных дел РФ работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.

"Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях", — сказала она.

Захарова добавила, что МИД РФ сотрудничает с российским министерством спорта по данному вопросу. "Надеемся, что в ближайшее время все удастся решить", — отметила она, пожелав спортсменам сохранять стойкость духа.

В свою очередь, посольство РФ в Италии направило ноту в МИД страны в связи с обысками у российской сборной по биатлону, в которой потребовало принятия всех мер для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Италии.


Субботние происшествия в отеле сборной России наставник команды Анатолий Хованцев назвал спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению российской национальной команды. 

"Сейчас вновь делается все, чтобы создать вокруг команды негативный фон. Да, Касперович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро. Сейчас же ситуация доведена до абсурда", — сказал Хованцев.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил свой вариант защиты российских спортсменов:

"Надо ввести должность спортивного атташе при наших посольствах в других странах, они бы отстаивали интересы наших спортсменов и тренеров в этих странах. У нас есть атташе по культуре, военный атташе, а по спорту нет. Спорт стал важнейшим политическим инструментом, случаются провокации против спортсменов", — сказал Свищев РИА Новости.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения IBU. Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

В субботу на турнире пройдет мужская эстафета, начало — 16:45 по московскому времени.

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