IBU завело дело на Касперовича из-за аккредитации

Международный союз биатлонистов открыл дело в отношении личного наставника биатлониста Александра Логинова Александра Касперовича. Причиной инициирования дела стала аккредитация, которой на чемпионате мира по биатлону пользовался тренер.

В IBU подозревают, что Касперович не имеет своей личной аккредитации и находится в Антхольце по поддельному удостоверению. Это стало одной из причин утренних обысков в номере Логинова.

"IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации,- говорится в сообщении организации, которое приводит ТАСС. – Все имеющиеся факты переданы в Biathlon Integrity Unit".



Напомним, что Логинов несмотря на все обыски продолжил подготовку к гонке и выступит на субботней эстафете.