Кабмину поручено разработать новую стратегию по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 июля текущего года подготовить новую госстратегию по борьбе с ВИЧ. Программа должна быть разработана на период до 2030 года с учетом рекомендаций ВОЗ.

В частности, обследование на ВИЧ может быть включено в список обязательных процедур во время диспансеризации при условии соблюдения конфиденциальности, охват антиретровирусной терапии увеличится в два раза – до 90%, а отпускные цены на лекарства будут снижены, пишет "Коммерсант" со ссылкой на перечень поручений президента РФ.

Ранее Минздрав в своем письме в адрес профильного комитета Госдумы отмечал необходимость поддержки некоммерческих организаций (НКО) и волонтеров, работающих с гражданами, зараженными ВИЧ. А глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости анализа эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.

Проблему ВИЧ-инфицированных россиян вновь стали активно обсуждать после показа фильма Юрия Дудя в Госдуме 14 февраля. В нем журналист называет ситуацию с ВИЧ в России эпидемией.

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года на диспансерном наблюдении находятся чуть более 715 тысяч россиян.