Офис украинского президента Владимира Зеленского отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о потенциале отношений России и Украины и о способности двух государств стать "глобальным конкурентом ряда стран в Европе и в мире". Как заявили в офисе Зеленского изданию Washington Examiner, отношения России и Украины должны не определяться "геополитическими амбициями отдельных лидеров", а быть основанными "на отношениях людей, которые живут, работают и созидают рядом, стремясь к миру по обе стороны границы".

Ранее президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" ответил, почему "растаскивают" Россию и Украину. Сотрудничество двух стран не выгодно целому ряду стран, подчеркнул он, так как объединение усилий Москвы и Киева, их возможностей и преимуществ создает для них глобального конкурента и в Европе, и в мире. Бывшие руководители Украины, по словам Путина, "торгуют русофобией" с целью сохранить то, что было награблено ими у украинского народа.



В офисе Зеленского также отреагировали на слова Путина о создании так называемой Православной церкви Украины для того, чтобы разрушить единство православия.

На Украине, заявили в Киеве, церковь и государство разделены, а недавнее объединение Православной церкви Украины "было исключительно решением людей, инициированным конгрегацией, принятым в соответствии с правилами церкви и узаконенным церковным документом — Томосом".