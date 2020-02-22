22 февраля 202014:45 Александр Абрамов

Забрали винтовки и гаджеты: к российским биатлонистам пришли с обысками, пока они спали

Забрали винтовки и гаджеты: к российским биатлонистам пришли с обысками, пока они спали

Главная тема дня — скандал на чемпионате мира по биатлону. В субботу в шесть часов утра итальянские полицейские устроили обыски в отеле российских спортсменов. Досталось Александру Логинову и его тренеру Александру Касперовичу. Никаких обвинений не предъявляют, говорят, это просто проверка.

Всё произошло около шести утра в субботу — буквально за восемь часов до старта эстафеты на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Александр Логинов и Евгений Гараничев ещё спали, когда в их номер проникли полицейские. Взлома не было - карабинеры аккуратно открыли дверь сами. Забрали винтовки, самих биатлонистов попросили сидеть тихо. Первое, что их интересовало — это личные вещи Александра Логинова.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал: "Будем разбираться, почему именно сегодня, именно в шесть утра понадобилось проводить обыск у Логинова. Александр готовится к гонке. В полицию он, естественно, не поехал, он бежит четвертый этап гонки. Понятно, с каким настроением готовятся женская и мужская команды — всех разбудили рано. В общем, команда обескуражена".

Никаких обвинений полицейские не предъявляли — просто забрали личные вещи Логинова, в первую очередь, гаджеты — компьютер и смартфон. Операцию выполняли на основании запроса в полицию от Международной федерации биатлонах — IBU. Тема старая: у Александра Логинова когда-то был допинговый случай, он отбыл дисквалификацию, и сейчас — все в порядке. Но подозрения, что история может повториться, у IBU остаются. В номере Логинова искали не сами запрещённые препараты, а возможную переписку о допинге с личным тренером биатлониста Александром Касперовичем. Поэтому и забрали в первую очередь гаджеты.

Пресс-атташе посольства РФ в Италии Алексей Фадеев пояснил: "Посольство России связалось с полицией города Антерсельва. Сотрудник генконсульства в Милане отправляется к россиянам для оказания консульского содействия спортсменам. Одновременно посольство России потребовало от МИД Италии разъяснений".

Тренеру Александру Касперовичу тоже досталось — к нему карабинеры также проявили интерес. Формальный повод по Касперовичу — неправильная аккредитация. У тренера Логинова она не российская, а украинская — делал через старых друзей из Федерации биатлона Украины, потому что российских квот ему не хватило. Полицейские и IBU подозревают, что Касперович мог заниматься поставкой допинга. Вероятно, что подозрения на Касперовича из-за украинской аккредитации вообще могли стать первопричиной субботней облавы.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал: "Полицейские провели полные обыски в 5.55 утра у Логинова и Касперовича. Сейчас мы находимся в полицейском участке  — составляем опись изъятых вещей".

На текущем чемпионате мира у Александра Логинова уже есть две медали — его золото в спринте многие восприняли как сенсацию. А потом была ещё бронза в гонке преследования. Маловероятно, что если бы Логинов в Италии пока оставался бы без медалей — случился бы субботний инцидент. Президент СБР Владимир Драчев и тренер Александр Касперович поехали в полицейский участок, Логинов остался в отеле — готовится к эстафете.

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