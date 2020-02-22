Водитель фуры устроил заезд по "встречке" и ДТП на трассе в Петербурге. Видео

Вечером в минувшую пятницу, 21 февраля, неадекватный водитель грузовика промчался по полосе встречного движения в Санкт-Петербурге. Заезд закончился серьезным ДТП, спровоцированным дальнобойщиком в районе Большого Обуховского моста.

На записях, сделанных очевидцами, можно наблюдать, как фура несется по полосе встречного движения, периодически меняя ряды и заставляя водителей уворачиваться.

В какой-то момент разъехаться не удалось и Freightliner протаранил сразу несколько машин. По данным СМИ, его жертвами стали Audi, водитель которого получил травмы средней степени тяжести, и Ford Kuga, в салоне которого пострадали два юных пассажира 2010 и 2012 годов рождения. Сообщается, что дети отделались легкими повреждениями.

Мужчина 1957 года рождения, находившийся за рулем грузовика, был в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали очевидцы, он попал встречную полосу, выехав с заправки через въезд.

В Сети появились данные о том, что виновник ДТП мог угнать фуру, однако эти сведения пока не нашли официального подтверждения.