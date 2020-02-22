ФК "Сочи" официально подтвердил трансфер чемпиона мира

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами официально стал игроком футбольного клуба "Сочи". Французский игрок подписал с черноморским клубом контракт. Он прибудет в расположение команды в ближайшее время.

"Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды, — говорится в сообщении на официальном сайте сочинцев. – В составе "Сочи" Рами будет выступать под 23 номером".

Рами присоединился к клубу российской премьер-лиги в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий "Фенербахче". В составе стамбульского клуба он сыграл семь матчей. В сборной Франции является серебряным медалистом Евро-2016 и чемпионом мира-2018.