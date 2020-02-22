СМС с угрозами: российский суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы

Глава коллекторского агентства ООО "Проф коллекшн" был отстранен судом от работы за незаконные способы возврата долгов, и это первый случай в российской практике.

Сотрудники фирмы использовали автодозвон, хотя частота звонков ограничена законом от 2017 года, рассылали должникам матерные сообщения с угрозами.

По результатам проверки в Арбитражный суд Москвы были направлены протоколы об административных нарушениях по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение прав физлиц при взимании задолженности). Поскольку организацию ранее штрафовали за аналогичные нарушения, суд дисквалифицировал гендиректора на шесть месяцев, передает ТАСС.

ООО "Проф коллекш" зарегистрировано в Сочи. В 2019 году стало "Лидером отрасли — 2018" по всероссийскому бизнес-рейтингу.