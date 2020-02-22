Отключен реактор старейшей французской АЭС

В субботу сотрудники старейшей французской АЭС "Фессенхайм" отключили реактор №1. Энергетическая корпорация EDF постепенно выводит АЭС, находящуюся северо-востоке страну границы с Германией, из эксплуатации. 30 июня планируется заглушить второй реактор. На пике энергоблоки "Фессенхайма" производят по 900 МВт энергии, пишет РИА Новости. Топливо из реакторов будет удалено по технических работ по охлаждению.

О планах к 2035 году закрыть 14 атомных реакторов ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Выработка электроэнергии на французских АЭС упадет на 50 процентов.