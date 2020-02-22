СК опубликовал видео из разрушенной квартиры в Азове, где погибли два человека

Следственный комитет обнародовал кадры с места ЧП в Азове Ростовской области, где утром в субботу, 22 февраля, взорвался бытовой газ.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в одной из квартир трехэтажного жилого дома в переулке Павлова. После этого начался пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров, несколько квартир оказались частично разрушены. Из здания было эвакуировано около полусотни человек.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, в результате инцидента погибли два человека – женщина 1928 года рождения и мужчина 1950 года рождения. Еще одна женщина получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", на месте работают эксперты, правоохранители изымают техническую документацию в организации, занимающейся подачей газа в дом.