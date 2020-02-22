Иронично: стали известны детали производства бланков новых британских паспортов

С марта жителям Великобритании начнут снова выдавать паспорта темно-синего цвета — они заменят собой нынешние бордовые, выдававшиеся с 1988 года. Об этом объявило британское МВД, умолчав, однако, что бланки британских паспортов будет изготавливать на фабрике в Польше франко-голландская компания Gemalto — подразделение французской группы Thales.

Поставщика бланков британских паспортов после Brexit выбирали на тендере еще до него — в 2018 году, когда Лондон был обязан следовать процедурам Евросоюза. В итоге 11-летний контракт на общую сумму 260 миллионов фунтов выиграла Gemalto, опередив британскую De La Rue и некую компанию из Германии. По имеющейся информации, ее заявка оказалась на 50 миллионов дешевле, чем предложение родной британцам De La Rue.

По данным The Times, бланки паспортов будут изготавливаться в польском городе Тчев неподалеку от Гданьска.

Замена старых паспортов на новые не будет обязательной, передает ТАСС. Британцы по-прежнему смогут пользоваться бордовыми паспортами ЕС и должны будут получить новые лишь после истечения срока действия своих документов.