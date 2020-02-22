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Коронавирус 10 минут назад

22 февраля 202016:30

Тернопольский губернатор уволен после скандала с эвакуацией украинцев из Китая

фото: 24tv.ua

Глава Тернопольской областной государственной организации Игорь Сопеля ушел с поста по собственному желанию. Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворил его просьбу в субботу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Зеленского, отставка главы области связана с провалом работы по информированию граждан населения об эпидемиологической безопасности и, главное, с беспорядками, которые вспыхнули в области из-за размещения в ней украинцев, эвакуированных из охваченных эпидемией коронавируса COVID-19 районов Китая. Игорь Сопеля проработал главой администрации несколько месяцев.

В свою очередь, министр внутренних дел страны Арсен Аваков рассказал, что водители автобусов, которые привезли эвакуированных в карантин, тоже находятся в изоляции. Врачи заверяют, что все помещенные карантин здоровы, лишь у одного водителя повысилась температура из-за обострения артрита.

 

18 февраля сотни человек вышли на акцию протеста простив размещения эвакуированных из Китая в сaнaтории "Медоборы" в Тернопольской области. Местные жители устроили потасовки с полицейскими и забрасывали автобусы с людьми камнями.

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