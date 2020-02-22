Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (Сирия) обсудили по телефону главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар. Перед о Сирии говорили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган.

Путин высказал серьезную обеспокоенностью активностью террористических группировок и подчеркнул, что нужно уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии. Главы государств договорились о регулярных консультациях, направленных на снижение напряженности в регионе.

В последнее время между Москвой и Анкарой наметились разногласия. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и пригрозила военной операцией. Российские военные ответили, что Сирия отвечает на атаки боевиков, передает "Интерфакс".

В четверг российская авиация нанесла удар на севере Сирии после атаки боевиков, поддерживаемых Турцией.