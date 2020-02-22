Лидера "желтых жилетов" Друэ вывели из выставочного центра, куда приехал Макрон

Основателя французского движения "желтых жилетов" Эрика Друэ вывели из выставочного центра Порт-де-Версаль в Париже, когда туда приехал президент Франции Эммануэль Макрон. В этом центре в настоящее время проходит ежегодный Международный сельскохозяйственный салон.

Как пояснили в Елисейском дворце, Друэ стоял у стенда с зерновой продукцией, когда там началась несанкционированная акция протеста. Президентская охрана попросила мужчину уйти, сославшись на постановление префектуры, которое запрещает любые демонстрации на выставке и поблизости от нее. Идеолог "желтых жилетов" уходить отказался, поэтому его вывели из павильона силой. Адвокат Друэ сообщил, что его подзащитного арестовали, пишет РИА Новости.

По информации французских СМИ, на этой неделе Друэ несколько раз обращался к своим сторонникам с призывом прийти на Международный сельскохозяйственный салон, чтобы выразить Макрону недовольство его политикой.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" продолжаются во Франции третий год. Субботние акции протеста часто перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.