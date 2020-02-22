Невыдача виз США и саммит "пятерки": комментарии замглавы МИД РФ

Россия будет "остро ставить вопрос" о невыдаче Соединенными Штатами виз представителям стран-членов ООН для участия в мероприятиях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, такая ситуация "абсолютно возмутительна".

В сентябре прошлого года США не выдали визы семи сотрудникам министерства иностранных дел России, а также трем членам делегации, в том числе, сенатору Константину Косачеву. А на днях стало известно о переносе на 10 дней работы комиссии ООН по разоружению, так как США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову.



Накануне сообщалось, что Россия была вынуждена заменить спикера на мероприятии в ООН по запуску проекта технического содействия странам Центральной Азии в вопросах противодействия незаконному обороту оружия. Там выступил постпред России при ООН Василий Небензя, хотя изначально от лица Москвы должен был выступать замдиректора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно.

По словам Небензи, Россия обратится к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить на экстренно созванном заседании профильного комитета Генассамблеи по вопросу невыдачи американских виз российским делегатам. Оно состоится в начале следующей недели.

В интервью ТАСС Сергей Вершинин также высказался о возможности проведения на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН. Месяц назад с предложением провести такой саммит выступил президент России Владимир Путин. Эту инициативу уже поддержали Франция и Китай. В ООН также заявили, что приветствуют подобный диалог.

По словам Вершинина, место проведения и повестка дня такого саммита еще не определены, однако круг тем, которые на нем можно обсудить, очень широк. Такой саммит, добавил дипломат, будет иметь беспрецедентное значение для будущего всего мира.

Необходимо остановить деградацию международных отношений, вернуть в них стабильность, подтвердить полное выполнение тех принципов Устава ООН, которые были заложены 75 лет назад, подчеркнул Вершинин. Если предлагаемый Россией саммит состоится, лидеры стран-участников смогут, в частности, обсудить узловые, принципиальные вопросы того, как сделать мир более предсказуемым и обеспечить соблюдение международного права, уважения суверенитета и политической независимости каждого члена ООН.