Шапша будет "лепить" команду

Отправимся вроде бы недалеко, в соседнюю с Москвой Калужскую область. Но все-таки это и дали — место, где в космические дали заглянул Циолковский, край, где на свет появился будущий маршал Победы Жуков. Но у меня лично в детстве эта область вызывала исключительно печаль. Дело в том, что в Москве я жил в 9-м микрорайоне Теплого Стана. Это первый микрорайон внутри Московской кольцевой автодороги со стороны как раз Калуги. Но даже и в наш, конечно, убогий тогда универсам все равно все ехали и ехали "колбасные" автобусы с калужскими номерами. Там было совсем печально. Но вот в последние годы — напротив: появилось устойчивое выражение: "калужское экономическое чудо".

И в наших репортажах мы показывали, как, наоборот, иные москвичи поехали в Калугу работать на новеньких автозаводах. Тем интереснее было сейчас посмотреть, как в Калуге проходит смена караула: на место многолетнего губернатора-реформатора Анатолия Артамонова, который переходит в сенаторы, президент назначил на 47-летнего уроженца калужского Обнинска, которого зовут Владислав Шапша. Что еще в нем необычно помимо фамилии? Об этом — наш репортаж из нашей серии "Новые губернаторы".

Мама — медсестра. Среди предков минимум двое погибли в репрессиях.

- Да, история в этом смысле достаточно сложная, трагичная. Отец мой родился в Кировской области, в поселке Лесное, на Вятке, — рассказывает Владислав Шапша.

- В ссылке что ли получается?

- Да. А родственников расстреляли.

Как же он сам родился уже в Калужской области, как стал мэром родного Обнинска, а теперь и врио губернатора всего этого края? Края на самом деле легко узнаваемого.

О том, как он стал исполняющим обязанности губернатора — чуть позже. А пока идем в школу в его родном Обнинске, в первую школу, построенную здесь со времен Советского Союза как раз при нем как при мэре. И остальная школа, надо сказать, потрясающая.

Класс виртуальной реальности. Надеваем специальные очки и видим объемную молекулу ДНК. А какие здесь молодые преподаватели! "Это регион, в котором люди получают удовольствие от жизни и стремятся к будущему", — отметил Шапша.

Но и безо всякой виртуальной реальности Калужская, соседняя Тульская и Свердловская области — те регионы, куда с наибольшей охотой переселяются соотечественники, — видят, как местным хорошо.

Предыдущие 20 лет областью руководил Анатолий Артамонов. Он, конечно, здорово рискнул, набрав кредитов. Но! "Калужское экономическое чудо". В один момент возникло и такое выражение — особенно после того, как под Калугой возник новый автомобильный кластер Volvo, Peugeot, Volkswagen. А работать на эти заводы поехали даже москвичи.

- Если совсем коротко, то мне приятно, что калужане, куда бы они не поехали за пределы своего региона, на вопрос, откуда вы, сегодня с гордостью говорят: "Мы — из Калужской области", — сказал Анатолий Артамонов.

- С гордостью.

- Да.

Гордость калужан — это и новый фармацевтический кластер. Недавно президент говорил о том, чтобы местные власти не были скованы в том, чтобы помогать производственникам работать с местными университетами, чтобы вместе готовить кадры для новых производств. В Калужской области это уже произошло. А экспериментальной площадкой стал тот университет, который окончил новый врио губернатора. Так, кто он?

- Сейчас вашего брата, нового губернатора, чаще всего называют технократом. А вот вы в школе кем были: гуманитарием, технарем?

- Я учился в специализированной школе — физико-математической. В этом смысле точно "ботаник", — рассказал Владислав Шапша.

Его университет — обнинский МИФИ. Его профессия — прикладная математика.

- А как у вас называлась дипломная работа?

- Расчет передачи теплоносителя в теплосборках.

- То есть реформа ЖКХ?

- Почти. С ядерным уклоном.

Когда-то этот университет был закрытый-закрытый. Сейчас здесь есть и иностранцы. Но главное — российские студенты. Есть и новый факультет — медицинский.

- Бюджет тяжело поднимать?

- Бюджет – проще, — признался Шапша.

Еще через городской бюджет он выделял деньги, когда здесь обустраивали помещение, где готовят будущих фармацевтов.

За барьером, где надевают вторые бахилы, — санитарная обработка. Новый и. о. губернатора здесь явно не первый раз. Дальше — так называемое "чистое помещение", где будущие фармацевты обучаются, чтобы ради их практики не останавливать производство.

- Сколько у вас сейчас на потоке студентов?

- 98.

- Это все курсы?

- Да. Все курсы и два курса магистров.

- Из этих 98 все останутся в Калужской области?

- Все 100% у нас трудоустроятся.

"Сегодня в области практически нет безработицы. Не найти работу может только тот, кто не очень хотел бы работать", — подчеркнул, в свою очередь, Анатолий Артамонов.

- Вам приходится сталкиваться с трудоустройством выпускников? Они, наверное, как горячие пирожки расходятся?

- Абсолютно. В год 70-80 человек требуются, а у нас примерно 30, то есть с удовольствием их берут, — рассказала Наталья Эпштейн, профессор, руководитель Фармацевтического центра практического обучения и компетенций.

- Вообще Анатолий Дмитриевич много чего успел.

- Много. И область изменилась кардинальным образом. Из никем не узнаваемой, полуразрушенной. Я помню прекрасно те дороги. Киевское шоссе. Ехать до Калуги можно было 3 часа. 30-40 километров в час, ты встаешь — и все. А сейчас – час, — отметил Владислав Шапша.

Но это не значит, что в Калуге все так уж и идеально. Вот новый врио приходит к местным пенсионерам на кружок лепки. Поначалу все хорошо. Но дальше — про троллейбусы: "Если бы они ходили регулярно!"

В троллейбус новый врио садится с калужским градоначальником:

- На самом деле это — пожалуй — единственная отрасль, которая застряла в 90-х, — говорит Шапша.

Общественный транспорт в Калуге стоит 19 рублей. Регулируемый потолок для частного — 22. Новый врио считает, что допускать надо только новый, вместительный.

- Это должно быть одним из условий участия в работе общественного транспорта, — сказал Шапша.

- Я вообще не очень понимаю, как этот рынок можно регулировать. Тем более что наверняка очень уважаемые люди стоят за частным транспортом.

- Разные люди стоят, конечно, которые не собираются с этим расставаться просто так, но факт остается фактом: время – меняется, придется идти в ногу со временем.

Почему хочется верить, что у него получится? В конце концов во вверенном ему до сих пор Обнинске при нем население увеличилось на 10 тысяч. Значит, нравилось.

- Не секрет, что в Москве жизнь очень суетная. Здесь жизнь более комфортная, спокойная, природа отличная, — сказал Шапша.

- А какие у вас грибы!

Грибы в Калужской области не только в лесах. В последние годы она заняла почти пятую часть рынка России и по выращиванию грибов тепличных. А в Обнинске, такой экобазар, какого нет даже в Калуге. Местное и сделанное в области, которая так рванула хотя в ней нет ни нефти, ни газа.

- Слава богу, что у нас нет. Я всегда этому радуюсь. Ко мне как-то прибежал бывший директор Департамента природных ресурсов и говорит: у нас обнаружили алмазы. Я говорю: спрячь в мой сейф и больше никому не показывай, — вспоминает Анатолий Артамонов.

А новый врио еще и отучился в президентской "Школе губернаторов".

- Кто ваши однокурсники по "Школе губернаторов"?

- Из последних назначений — это министр здравоохранения Мурашко и министр труда и социальной защиты Антон Котяков, — рассказал Владислав Шапша.

Так откуда он такой? Напоследок — еще раз про его семью.

- Отца реабилитировали, и это дало ему возможность поступить в ведущий технологический вуз страны, — вспоминает Шапша.

- Это вопрос достаточно актуальный. Недавно обсуждалось, является новая Россия правопреемником Советского Союза в плане этой репрессивной машины. Не является. Вот вы, чья семья пострадала сильно, — на госслужбе: мэр, сейчас — губернатор. Для вас это конфликт или нет?

- Внутренних противоречий нет. У меня родственники воевали и в Великую Отечественную войну. Есть те, кто погибли, защищая Ленинград. Обиды какие-то сохранить — это путь в никуда. Надо идти вперед. И все, кто рядом со мной, и члены семьи в том числе всегда руководствовались именно этим принципом.

- Владислав Валерьевич, а правительство новое "лепить" будете?

- Хороший вопрос. Я думаю, что будем "лепить" команду.

- Ну, как вы, надолго?

- Я думаю, люди скажут свое слово.

- Но настроены на выборы?

- Настроен на работу.