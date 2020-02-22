Эрдоган обосновал происходящее в Ливии и Сирии

В субботу в Измире президент Турции Реджеп Эрдоган обосновал активное участие страны в событиях в Сирии и Ливии соблюдением национальных интересов. Это не авантюра, уверил Эрдоган, а борьба за будущее. В противном случае Турция "уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок", заявил турецкий лидер.

Эрдоган рассказал, что на переговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель удалось сформировать "дорожную карту" по сирийской провинции Идлиб.

Президент Турции пообещал гражданам предпринять "более решительные шаги" в связи с гибелью военнослужащих в Сирии, а также отказался "подчиняться сценариям глобальных держав".

В последние недели в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб идут активные боевые действия правительственной армии против террористов. Россия поддерживает эту борьбу, используя авиацию Военно-космических сил. Турция считает антитеррористическую операцию Дамаска и Москвы нарушением сочинских договоренностей о мирном урегулировании.