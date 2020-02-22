ГОЭЛРО и ангелы-хранители Кржижановского

21 февраля исполнилось 100 лет с того момента, как в Москве была создана поистине легендарная Госкомиссия ГОЭЛРО, перед которой была поставлена по тем временам просто фантастическая задача: электрифицировать Россию. Сейчас включить-выключить свет кажется обыденностью, но тогда в массе своей Россия была поистине темной страной.

К тому же Россия, разоренная Первой мировой и Гражданской войнами была тенью себя самой. И как ни относись к другим "особенностям" правления большевиков, в данном случае председатель Совета народных комиссаров Ленин проявил себя как истинно умелый политик. Борьба с массовой безграмотностью и массовая же электрификация — вот, что, возможно, и развернула фортуну в его сторону. Хотя когда в 1920 году о плане ГОЭЛРО Ленин лично рассказал писателю-англичанину Герберту Уэллсу, тот, и сам смелый фантаст, посчитал это чистым фантазерством.

"Ленин, который, как подлинный марксист отвергает всех утопистов, в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность?" – писал Уэллс.

Вот они, тогдашние крестьяне, которые впервые знакомятся с "лампочкой Ильича". И скоро таких лампочек стало миллионы и миллиарды. 100 лет назад суммарная мощность электростанций России была всего около 260 мегаватт. И вот, несмотря на крайне тяжелое время, началось строительство электро-, тепло- и гидроэлектростанций, тысяч километров ЛЭП. И уже к 1930 году — скачок почти до трех гигаватт. А перед войной мощность превысила 10 гигаватт.

А придумал все это глава комиссии ГОЭЛРО, ныне несколько забытый Глеб Максимилианович Кржижановский. "Вести в субботу" отправились и по объектам, и на его каким-то чудом сохранившуюся квартиру. Наш рассказ и про ГОЭЛРО, и по его женщин-ангелов-хранителей.

- Типичная квартира для интеллигенции. Вот посмертная маска Пушкина. Но здесь же Джон Рид. "Десять дней, которые потрясли мир". Помните такую книгу про революцию? Кржижановский — необычная фамилия. Поляк?

- Отец — из рода поляков, а мама — из семьи обрусевших немцев, — рассказал Иван Созинов, научный сотрудник Музея современной истории России.

Он — Кржижановский — незаконнорожденный сын дворянина, на знаменитом фото, где Ленин еще такой молодой, а рядом — соратники по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса, после победы которого нам показывали учебные фильмы про электрификацию всей страны. Помним до сих пор. Обращаемся к сегодняшнему министру энергетики Александру Новаку.

- Коммунизм — это советская власть, плюс?

- Электрификация.

- Всей страны.

В кабинете Кржижановского — посмертная маска Ленина. Он же, Ленин, до сих пор — во внутреннем дворе московской ГЭС-1. А с внешней стороны — Московский Кремль. Что за организация стала главным потребителем электричества этой станции? Но почему ГЭС? Из-за того, что на реке? Заглянем внутрь.

- Это же ГЭС? Не гидроэлектростанция?

- Нет, конечно, — говорит Надежда Нефедова, начальник химической службы ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича.

- А что в данном случае буква "г" означает?

- Государственная электростанция.

- Но, "гидро" у вас тоже бывает?

- Конечно, мы связаны с водой, ни одна станция не может жить без воды.

- А откуда вы берете воду? Из Москвы-реки?

- Да. Мы ее очищаем.

Но все же пробовать эту воду на вкус Надежда Владимировна нас отговорила. А про Кремль напомнила. Если на коронации Александра II в 1856 году его иллюминация была еще из лампад, то Александр III и Николай II знали об электричестве уже не понаслышке. Так значит, электрификация Россия началась до плана ГОЭЛРО? И да, и нет.

Эксперимент с электричеством был, но единого плана не было. Например, смешно сказать, но разработка тем самым Кржижановским проблемы использования гидроресурсов Волги стала причиной следующего письма от тогдашних мракобесов: "Конфиденциально. Графу Российской Империи, его сиятельству Орлову-Давыдову. Ваше сиятельство, призывая на вас Божью благодать, прошу принять архипастырское извещение: на ваших потомственных исконных владениях прожектеры с богоотступником инженером Кржижановским проектируют постройку плотины и большой электрической станции. Явите милость разрушить крамолу в зачатии".

Как это еще Кржижановский дотянул до революции?!

- Жена — ангел-хранитель?

- Абсолютно верно. В 1898 году Зинаида Павловна Приехала к нему в ссылку в село Тисинское Минусинского округа Енисейской губернии, — рассказал Иван Созинов.

- Декабристка ХХ века.

Ну, а мы продолжим экскурсию по ГЭС-1.

- Шумно у вас тут и тепло.

- Да, это шум от действующего оборудования, а тепло, потому что мы — тепловая электростанция, — сказал Антон Курбатов, заместитель главного инженера ГЭС-1.

- Вы сейчас больше тепла производите, чем электричества?

- Да, приоритетно мы сейчас производим тепло.

- А что осталось с тех времен?

- С тех давних времен остался, например, мост мостового крана.

- Это что, от ГОЭЛРО еще?

- Да.

- А крыша тоже тех времен?

- Покрытие кровли уже современное, но фермы зала — изначальной постройки здания, это 1897 год.

Итак, к революции Россия подошла вроде и с электричеством. Но все было в разнобой.

- Кржижановский — удивительная фигура, непростого происхождения, интеллигент. Он, конечно, был верным ленинцем. Это тот случай, где мы Владимиру Ильичу Ленину должны быть искренне благодарны за такой план?

- Он дал указание тут же подготовить брошюру, которая могла быть прочитана всеми жителями страны, чтобы овладели массы этой идеей, — отметил Александр Новак.

- Молодцы. Вовремя все сообразили и сделали.

- Можно сказать и так. Для того времени это был героический проект.

Героический потому, что 1920-й — это пик Гражданской войны и разрухи. И электричество, "лампочка Ильича", которое пришло в дома обычных людей, стало, конечно еще каким аргументом в руках, конечно же, очень умелого политика Ленина. Классическая фотография: Ленин с крестьянами деревни Кашино, куда как раз пришло электричество.

Ситуационно-аналитический центр "Россетей". Здесь можно посмотреть, во что электросеть России превратилась с тех пор. Кое-что из того еще работает.

Начинали практически с нуля. И сегодня революционные следствия того плана признают крупнейшие ученые и в России, и за рубежом.

"То, что было сделано в плане ГОЭЛРО, проявляется до сих пор в нашей энергетике и оказывает безусловное влияние на нее. Те подходы и принципы, достижения, которые были получены еще во времена реализации ГОЭЛРО, и сегодня имеют огромное значение для энергетики и экономики России", — подчеркивают ученые.

Но начиналось все с того, что свой план Ленину в 1920 году представил его старинный товарищ, инженер-энергетик Кржижановский, который собрал вокруг себя необязательно революционеров, но грамотных инженеров и ученых, которые верили в прогресс.

Квартиру с печкой ему выдали в 1919 году.

- По одной из версий, Кржижановский въезжает в эту квартиру именно потому, что был сильнейший топливный кризис, а здесь в каждой комнате рабочие либо печь, либо камин, — рассказал Иван Созинов.

- При этом он мечтает об электрификации всей страны на фоне того, что ни есть нечего, ни обогреться невозможно?

- Абсолютно верно.

- Может, поэтому и мечтает?

- Возможно.

Приехавший в том году к Ленину английский писатель-фантаст Герберт Уэллс назвал лидера большевиков "кремлевским мечтателем".

- Если бы вы были Гербертом Уэллсом, который приехал к Владимиру Ильичу Ленину, вы бы поверили в осуществимость того плана?

- Я по натуре оптимист, я бы, наверное, поверил, — сказал Александр Новак.

Но оттого и верим, что знаем, что получилось. А тогда...

- Мало кто верил, что такое возможно. Аграрная полуразрушенная страна, Гражданская война, революция, и не было на тот момент примеров такой масштабной электрификации всей страны. И план действительно был реализован, — подчеркнул глава "Россетей" Павел Ливинский.

- Нигде в мире не было?

- Абсолютно.

- Как работается на старейшей электростанции России?

- Отлично. Говорю от души, потому что я здесь работаю уже достаточно много лет и каждый день прихожу на работу с удовольствием, — призналась Надежда Нефедова.

Во время битвы за Москву ГЭС-1 пережила попадание немецких бомб. А в 1947-м она стала первой в стране, которую перевели с нефти на газ. И уже сами перевели. Потому что тогдашний нацпроект, электрификация, тоже сопровождался импортозамещением.

- В то время мы были очень сильно зависимы от иностранного оборудования, — отметил Александр Новак. — В течение реализации плана ГОЭЛРО к концу уже практически вышли на то, чтобы использовали российское оборудование. Это такой первый, наверное, государственный план развития народного хозяйства России.

Действительно интересный поворот: идея с электрификацией кому-то казалась абстракцией, но именно она стала предвестником уже широчайшего научного и промышленного прогресса. СССР стал сам производить нужное оборудование. Так же, как сегодня кому-то какой-то абстракцией кажется цифровизация. К ней и в энергетике призывают крупнейшие ученые. А она решает массу задач и подталкивает, подталкивает.

- Обрыв. Выходят обходчики и идут десятки километров, ищут место обрыва. Цифровая трансформация — это что такое? Удаленный контроль, причем энергосистемой уже управляет не просто диспетчер, а машина. Задача к 2030 году — стопроцентная наблюдаемость всех объектов, — сказал Павел Ливинский.

Но, заглянув в будущее, не будем забывать и о прошлом. На стенах — портреты соратников Кржижановского: Смидович, Красин. Но куда же потом делся сам Кржижановский?

- С 1939-го по 1953 годы о Кржижановском практически не говорили, — рассказал Иван Созинов.

Все потому, что вроде бы кто-то "стукнул", что Кржижановский стал критически относиться к Сталину. И все-таки его не тронули. Почему? Возможно, до поры до времени спасала дружба с Надеждой Крупской. Или еще одна версия.

- Есть одна загадка в отношении Кржижановского. В сталинские репрессии погибли практически все ближайшие соратники Ленина. И только он проходит через это все. Почему? Как удалось?

- Достаточно сложный вопрос. В 20-е годы, когда Глеб Максимилианович был председателем комиссии ГОЭЛРО, затем — первым председателем Госплана, его очень активно критиковал Троцкий. В том, что Кржижановский — троцкист, его заподозрить было абсолютно его невозможно, — отметил Иван Созинов.

Как бы то ни было, дело он сделал большое. Результат известен. Уже к 1930-му план ГОЭЛРО был перевыполнен в несколько раз. А потом история получила еще один поворот.

- Выработка электроэнергии после реализации плана ГОЭЛРО в 1931 году составляла примерно 1 миллиард киловатт часов. Сегодня мы за год вырабатываем 1 триллион 70 миллиардов киловатт часов, — сказал Александр Новак.

- Если сравнить конец Советского Союза и новую Россию, кто впереди?

- Новая Россия, — подчеркнул Павел Ливинский. — Общая нагрузка энергосистемы составляет чуть более 150 гигаватт. А если брать аналог, то где-то 120.

- Многие по привычке могут что сейчас сказать, что вот были большевики, была мобилизационная экономика, поэтому такими темпами это и развивалось. А в рыночной экономике подобное развитие энергетики возможно?

- Абсолютно возможно. Мы вводим в эксплуатацию в год больше, чем тогда за 10 лет ввели, — подчеркнул Алекандр Новак.

Что до ГЭС-1, то одна из ее задач осталась неизменной.

- Когда в Кремле ночью горит окно, это ваше электричество?

- Конечно, — отметила Надежда Нефедова.

Особая благодарность за помощь в съемках Музею современной истории России, чьи филиалом и является музей-квартира Кржижановского.

Через 100 лет после ГОЭЛРО — сразу три немыслимые тогда новости. Компания Теsla, которая, по идее, так печется о чистом транспорте, получила разрешение вырубить лес под Берлином для строительства своего нового завjда. Ну, да, сократим выбросы СО2, сначала очистив площадку.

Во Франции начинается процесс закрытия старейшей атомной станции Fessenheim — после многих лет протестов. Альтернатива? Из Финляндии пришла новость о том, что цена не нефть там достигла отрицательных значений: настолько необычная и там зима (ветреная), настолько много электричества выработали ветряки. Так вот она, альтернатива?

Вместе с коллегами из ассоциации "Глобальная энергия" "Вести в субботу" подготовили опрос российских производственников и ученых. Мы попросили порассуждать о том, что же все-таки является не парадоксом (как в Финляндии), а тенденцией. Как быстро будет меняться энергобаланс? Являются ли возобновляемые источники энергии? Мы не претендуем ни на какую истину. Мы — за то, чтобы дебаты были — как можно более разносторонними и честными.

- Валерий Иванович, я вас попрошу прокомментировать Грету Тунберг. Она же как нас учит? Никакого угля, никакой нефти — ветряки, солнечные батареи. Это реалистично?

- Человек не знает системы работы энергетики, ее устойчивость. Что такое ветряк? Он начинает работать, если скорость ветра не ниже 5 метров. Есть ветер — работает, нет ветра – встало, — сказал Валерий Коробов, заслуженный энергетик Российской Федерации, заместитель министра энергетики и электрификации СССР.

- Уверен, что в ближайшие десятилетия в энергетическом балансе сохранятся традиционные источники энергии, появятся новые. Со временем каждое из этих составляющих будет меняться. Но я уверен в одном, что в ближайшие годы резко будут возрастать требования к энергетической эффективности и экологической безопасности любых видов генерации, — считает Юрий Петреня, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", генеральный директор ПАО "Силовые машины", член-корреспондент РАН.

- Конечно, самые большие отходы — это угольные. Но есть одно "но". Запасы газа по сравнению с запасами угля резко отличаются, — пояснил Валерий Коробов.

- Газа лет на 70-80, а угля лет на 500 есть в России.

- Минимум 500. Поэтому надо смотреть угольную генерацию в Сибири. С передачей сверхвысоким напряжением в центральные районы России.

- Германия к 2040 году планирует, что доля нераспределенной генерации будет достигать 30%, а в Австралии — даже 45%. В России этот показатель несколько меньше сегодня, но довольно внушительный — от 8 % до 13 % от общей установленной мощности, но это как считать, — отметил академик Сергей Алексеев, лауреат премии "Глобальная энергия".

- Идут разговоры, что давайте откажемся от углеводородов, нефти, даже от газа. Будем все на ветряках, будем все на солнечной энергетике. Это насколько дороже электричество будет в таких случаях?

- Мне кажется, в десятки раз дороже, — сказал Антон Курбатов, заместитель главного инженера ГЭС-1.

- Тариф, конечно, вырастет, потому что новые технологии всегда должны привлекаться с деньгами, — уверена Надежда Нефедова, начальник химической службы ГЭС-1.

- А "размазать" этот тариф можно между существующими энергомощностями и альтернативными?

- Я думаю, постепенно замена все равно будет. Прогресс у нас не стоит на месте, мы всегда движемся вперед, соответственно, придут новые технологии, более экономичные, более экологичные.

- Думаю, что будущий энергобаланс сформируется в рамках оптимизации этого треугольника: человечество, его потребности, в том числе в энергетике, и окружающая среда, — подчеркнул Юрий Петреня.

- Каков, на ваш взгляд, идеальный энергобаланс?

- Это вопрос сложный, потому что энергобаланс для каждой страны, для каждых условий – свой, идеального, наверное, не бывает. Он должен быть рациональным, — полагает Николай Воропай, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", научный руководитель Института систем энергетики имени Л. Р. Мелентьева СО РАН.