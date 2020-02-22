МВД Германии о расстреле в Ханау: нужно менять правила

Результатом бойни, устроенной радикалом в немецком Ханау, может стать ужесточение правил ношения оружия в Германии. Такое мнение высказал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. В интервью Bild министр также отметил важность проведения регулярных тестов для проверки психического здоровья владельцев оружия.

Инициатива, ужесточающая правила владения оружием в Германии, возникла после того, как житель Ханау расстрелял на этой неделе девять человек в двух кальянных. Предположительно, нападавший страдал психическим расстройством, при этом имел разрешение на владение оружием, выданное в 2013 году. Позднее стрелок застрелил свою мать и покончил с собой.

Сейчас в Германии не проводятся регулярные медицинские проверки в отношении владельцев оружия. Заявку на приобретение "ствола" может подать любой гражданин ФРГ. В ней можно указать любую причину приобретения: от коллекционирования до спортивной стрельбы и охоты.

Обязательную психолого-психиатрическую экспертизу проходят только лица младше 25 лет и то только в случае подозрений на возможные психические расстройства. Против таких либеральных правил давно выступает Объединение немецких психологов, отмечает издание.

Министра поддержал представитель Социал-демократической партии Германии Хельге Линд. Он также считает необходимым ужесточить законы по выдаче и ношению оружия.

В прошлом году германский экстремист устроил стрельбу возле синагоги и турецкой закусочной в Галле, убив двух человек. Ранее от рук неонациста погиб глава администрации округа Кассель Вальтер Любке.