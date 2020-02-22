У покинувшей Diamond Princess японки диагностирован коронавирус

60-летняя японка с лайнера Diamond Princess заболела коронавирусом. Диагноз озвучил врач из префектуры Ибараки, где живет женщина. Подчеркивается, что японка добиралась до дома из Иокогамы, где пришвартовано судно, общественным транспортом. Но всегда пользовалась медицинской маской.

25 иностранцев (из США, Австралии, Израиля), эвакуированных с лайнера, привезли на родину вирус.

Лайнер Diamond Princess после 2-недельного круиза вернулся в Иокогаму 3 февраля. 25 января в Гонконге корабль покинул китаец, заболевший коронавирусом. Японские власти объявили на борту лайнера для более чем 3,7 тысячи человек карантин.

Своих граждан, не заболевших коронавирусом, вывезли США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Это около 800 человек, передает ТАСС.

Лайнер стал вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Заболели 634 человека, трое из них — россияне. Два пожилых японца скончались. Более 1,2 тысячи человек как носители вируса остаются на борту.