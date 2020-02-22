"Сельта" со Смоловым покинула зоны вылета чемпионата Испании

Футбольный клуб "Сельта" добилась победы в матче 25 тура чемпионата Испании над "Леганесом". Встреча проходила на стадионе "Балаидос" и завершилась минимальной победой команды из Виго – 1:0.

Автором единственного гола в составе "Сельты" стал ее капитан Яго Аспас, поразивший ворота соперника на 62 минуте матча. Примечательно, что с 21 минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Филипа Брадарича.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вышел на поле домашнего стадиона в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями ему не удалось. На 65 минуте он был заменен полузащитником Франсиско Пейнадо.

Благодаря этой победе "Сельта" набрала 24 очка и покинула зону вылета таблицы чемпионата Испании. "Леганес" остался с 19 очками на 19 строчке.